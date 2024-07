C’è un tesoretto da due milioni di euro 

Arriva una nuova boccata di ossigeno per le casse comunali di Assemini. Approvata durante l’ultimo Consiglio comunale una variazione di bilancio da oltre 2 milioni di euro. Fondi in arrivo da Stato e Regione che non verranno destinati solo alle manutenzioni e alle opere pubbliche ma anche ai settori cultura, turismo, attività produttive, sport e servizi sociali. Verrà inoltre dato un occhio di riguardo a tutti quegli interventi volti a migliorare la fruizione di infrastrutture e servizi da parte dei soggetti cosiddetti “deboli”.

In Consiglio comunale è stata approvata una delibera sulla variazione di bilancio per la destinazione di questi nuovi finanziamenti. Il provvedimento è stato presentato dall’assessore al Bilancio, tributi e programmazione Marcello Malloru, che in premessa ha parlato degli sforzi dell’amministrazione per sopperire alla carenza di organico. Nonostante il sovraccarico lavorativo il Comune è riuscito a ottenere importanti finanziamenti pubblici: «Questa variazione rappresenta il primo sostanziale intervento sul bilancio 2024 e interessa la copertura finanziaria di tutti i settori. Verranno sostenuti diversi interventi di manutenzione straordinaria in edifici comunali (asili e campi sportivi), piazze e strade rurali. Inoltre 415 mila euro di fondi regionali verranno destinati a tre cantieri di prossimo avvio. Altre somme saranno utilizzate per il completamento del campo di Santa Maria, l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e la creazione di comunità energetiche».

Ma non solo: «Parte dei sussidi supporteranno le manifestazioni culturali, la biblioteca e le associazioni sportive e di volontariato. Il settore urbanistica riceverà importi per intervenire sul reticolo idrografico nonché per la digitalizzazione, la georeferenziazione e il supporto alla definizione delle pratiche edilizie e urbanistiche. Infine l’amministrazione sosterrà maggiormente il Servizio civile universale, le famiglie in difficoltà nonché i servizi per minori, anziani e disabili».

«Quando venne approvato il bilancio tecnico – interviene il sindaco Mario Puddu- , non era possibile conoscere l'entità delle risorse assegnate al Comune, per cui, in seguito alla pubblicazione delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale e del fondo unico regionale, ci si è resi conto che ciò che era stato iscritto nel bilancio di previsione iniziale era più basso rispetto a quanto effettivamente ci èstato riconosciuto adesso».

Il consigliere pentastellato Diego Corrias commenta: «La variazione potrebbe chiamarsi “grazie Regione”. Su 2 milioni, 1,8 sono contributi regionali a vario titolo: oltre 400mila euro di cantieri Lavoras per disoccupati, quasi un milione di fondo unico per il funzionamento dei Comuni, fondi per efficientamento energetico delle scuole, più risorse per sostegno agli affitti, fondi per le famiglie, per lo studio di fattibilità delle comunità energetiche, borse di studio, contributi voli aerei. Insomma una boccata di ossigeno da viale Trento. Vedremo se il nostro Comune saprà sfruttare le risorse e spenderle entro l’anno».

