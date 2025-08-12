C’è un solo oculista in tutta la Provincia  

Non si trova un oculista (del servizio pubblico) a pagarlo oro. In Ogliastra uno soltanto è operativo e fa ambulatorio al poliambulatorio di Jerzu. L’unico specialista disponibile nei ranghi dell’Asl Ogliastra deve far fronte a un’utenza di oltre 50mila persone. Abbastanza per il territorio dove l’età media della popolazione è piuttosto avanzata. Finora il distretto sanitario di Tortolì le ha tentate tutte per rimediare al disagio, ma il punto è sempre lo stesso: non ci sono figure professionali disponibili sull’intero territorio isolano. O comunque nessuno è disposto a lavorare in Ogliastra. Lo confermano i tre bandi andati deserti. Gli avvisi indetti dall’Azienda sanitaria si sono rivelati un buco nell’acqua. Ma i dirigenti non demordono, anzi rilanciano: «Stiamo per pubblicare il quarto bando, confidando in un esito diverso rispetto ai precedenti», spiega Sandro Rubiu, responsabile distrettuale. Dunque, almeno fino all’epilogo della procedura amministrativa, resiste il divieto di visita pubblica per controllare la vista. Oppure l’utente che proprio non può farne a meno si deve rivolgere a un professionista che esercita la libera professione in uno studio privato, sempre che abbia la possibilità di pagare la visita. A Tortolì e Lanusei il servizio non è attivo. È così da febbraio del 2024, ossia da quando la dottoressa Rosella Pintus si è congedata dall’Asl per raggiunti limiti d’età. L’altra opzione per rivolgersi all’ambito pubblico è salire in macchina e raggiungere le altre sedi territoriali dell’Isola passando per il Cup. Con relativi costi extra e criticità connesse alle lunghe trasferte.

