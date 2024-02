C’è un secondo bandito ferito grave 

La mente è sempre la stessa, cambiano i soldati. E la Procura di Sassari punta a mettere insieme i nomi del commando entrato in azione a Siligo, partendo da un esponente di spicco della nuova criminalità barbaricina. Le indagini puntano alla pista orgolese, c’è un personaggio sotto stretta osservazione, un organizzatore esperto di assalti in strada e già sospettato di essere coinvolto nelle rapine di Giave (sempre sulla 131, fine 2022) e di Tertenia (dicembre 2023). Le indagini sull’assalto ai blindati della Vigilpol sono entrate in una fase delicata e ovviamente sono coperte da massimo riserbo. Va detto che le ipotesi di lavoro degli investigatori sono diverse e tutte aperte, ma quella più accreditata in questo momento porta in Barbagia. L’autocompattore usato per bloccare i blindati è stato rubato in un paese non molto lontano da Orgosolo. Se il gruppo di comando della banda è barbaricino, gli esecutori del colpo da quattro milioni di euro potrebbero essere stati “ingaggiati” anche in altre zone della Sardegna. Ma una pista investigativa sembra essere stata tracciata.

Vigilpol in Questura

Gli investigatori lavorano senza sosta per indicare al pm Ermanno Cattaneo i primi nomi dell’organigramma della banda composta da un numero di persone compreso tra le dieci e le venti unità. Ma per la Polizia di Stato c’è anche un altro fronte aperto. Ieri il personale della Squadra Mobile di Sassari ha sentito a lungo i rappresentanti della Vigilpol, per fare chiarezza su alcune circostanze che sono oggetto di indagine. Molte delle misure di sicurezza e di prevenzione imposte dal Questore di Sassari agli istituti di vigilanza per il trasporto valori, mercoledì mattina sulla 131 non sono state adottate e le conseguenze sono ben note. Si parla non solo del sistema Spumablock, ma anche dei dispositivi di allarme interni dei tre blindati e della composizione della colonna dei mezzi Vigilpol al momento dell’assalto. La presa di posizione dura di organizzazioni sindacali delle guardie giurate sta trovando precisi riscontri nelle indagini.

Due banditi feriti?

Se la sicurezza del trasporto valori della Vigilpol è in discussione, non è escluso che anche i banditi possano avere commesso degli errori. Un rapinatore è stato sbalzato dall’autocompattatore speronato da un blindato. Ma ci potrebbe essere anche un altro ferito, molto grave. Un altro bandito potrebbe essere stato investito da un blindato durante l’assalto. Gli investigatori non confermano il ferimento del secondo rapinatore, ma ci sarebbero dei testimoni oculari. La banda, sotto pressione per la intensa attività della Polizia in diverse zone dell’Isola, deve anche risolvere problemi “sanitari”. I responsabili dell’assalto hanno messo a segno un colpo organizzato e attuato con un approccio tattico di impostazione militare, ma qualcosa è sfuggito alle menti del blitz. Non solo non è stata presa in considerazione la possibilità del ferimento di uno o più rapinatori, ma i banditi hanno peccato anche di sfrontatezza.

Il doppio blocco

Gli automobilisti hanno visto molto bene e da vicino due malviventi, armati e vestiti con tute mimetiche, impegnati a bloccare la 131 a monte del segmento stradale della rapina. I banditi hanno minacciato e sparato. Quindi hanno preso una balla di fieno e l’hanno incendiata vicino a una utilitaria. Sfrontati e decisi, ma forse troppo sicuri e questo potrebbe aiutare gli investigatori.

