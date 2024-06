C’è un rudere che rischia di crollare 

C’è un pericolo che angoscia i cittadini di Sant’Isidoro: in vicolo delle Fragole, la strada che costeggia il centro Agroalimentare, di fronte all’unico bar del borgo, c’è un rudere abbandonato e pericolante, circondato da rifiuti, dove i ragazzi spesso il pomeriggio vanno a giocare.

«Li ho visti io, alcuni giovani erano sul tetto della casa diroccata. Credo sia necessario intervenire prima che succedano tragedie come quelle di Nuoro», afferma Paola Cocco, consigliera comunale di minoranza che ha un terreno agricolo proprio vicino al rudere, ricordando quanto accaduto nella capitale della Barbagia. La sera di Pasquetta, Ythan Romano, 13 anni, e Patrick Zola, 15 anni, sono stati travolti e uccisi dal crollo del solaio di un rudere nella zona di via Dessanay, un terreno incolto nella periferia della città, davanti all’ingresso dell’oratorio dei Salesiani. Un’area privata, dove i due amici, con un gruppetto di altri ragazzini rimasti incolumi, erano andati a giocare.

Serve un intervento

«Ho chiesto al Comune di intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile. Purtroppo da anni segnaliamo qui a Sant’Isidoro una situazione di totale incuria e abbandono», rimarca Cocco.

Segnalazione che non è rimasta inascoltata: il sindaco Pietro Pisu ha già fatto fare un sopralluogo dalla polizia locale e dagli uffici comunali. «Aspettiamo il verbale e dopo valuteremo come muoverci e quali precauzioni adottare», commenta Pisu.

Resta anche il problema delle discariche abusive a cielo aperto che ormai non si contano neanche più. Tant’è che sotto il cartello che indica l’ingresso al borgo ne è stato affisso un altro che recita: “San Scarexiu, comune degli incivili”. Tradotto: “San dimenticato, Comune degli incivili”. Gli abitanti di sant’Isidoro hanno inviato ormai centinaia di segnalazioni agli uffici di via Nazionale, che, quando possono, intervengono per bonificare le aree, ma la situazione non cambia: il giorno dopo compaiono nuovamente rifiuti di ogni genere nascosti tra l’erba alta e adagiati sul ciglio delle strade a ridosso delle stesse abitazioni.

Rifiuti e degrado

«Dopo aver chiesto il ritiro dei rifiuti e più volte denunciato all'assessore di competenza il problema, abbiamo richiesto di dotare l'area di telecamere o l'installazione di foto trappole tanto pubblicizzate negli anni, che a oggi, nessuno sa se davvero utilizzate. Siamo anche ancora in attesa della compagnia barracellare tanto annunciata in campagna elettorale. Qui ci vivono circa mille persone residenti a Quartucciu che pagano le tasse e non possono vivere nell'immondizia per colpa di pochi disonesti. Siamo stanchi, il Comune deve mettere in atto soluzioni per debellare il fenomeno per sempre», denunciano i residenti che si sono riuniti nel comitato “Abitanti di Sant’Isidoro”, ricordando anche l'interrogazione sulla compagnia barracellare presentata da Cocco in Consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA