C’è un rogo, strade chiuse per due ore 

Incendio alle porte di Decimomannu nel primo pomeriggio di ieri. La giornata calda e il vento hanno fatto sì che le fiamme si diffondessero velocemente nel terreno di circa un ettaro che costeggia la pista ciclabile di via Nazionale. La via principale che collega Decimomannu ad Assemini è stata chiusa al traffico, così come le vie Toscana e Lombardia, riaperte dopo due ore.

Gli abitanti hanno lanciato l’allarme intorno alle 15. «La cosa positiva - dichiara uno dei proprietari del terreno, Davide Piras - è che tutti si sono resi disponibili ad aiutare. Muniti di pompe e secchi hanno limitato il diffondersi dell’incendio».

Massimiliano Pala racconta: «Stavo uscendo di casa e ho sentito odore di fumo e uno strano scoppiettio. Ho immediatamente allertato il 112, mi sono attrezzato con un secchio e insieme ai vicini di casa abbiamo spento, senza intimorirci, una parte delle fiamme scongiurando il peggio». La situazione è rimasta sotto controllo anche per il fatto che il terreno è ben curato e privo di piante ad alto fusto. «Ero in macchina con mio marito - dichiara Rosa Alba Mulas - ma i vigili non ci hanno fatto passare per rientrare a casa fino a quando la situazione non è tornata sotto controllo».

Presenti sul posto i vigili del fuoco e i vigli urbani di Decimomannu e Assemini. Non è ancora chiaro se l'incendio sia stato doloso. (sa. sa.)

