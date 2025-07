C’è un progetto per dare nuova vita all’ex cinema Aurora 

C’è il progetto di fattibilità per l’ex cinema Aurora acquistato dal Comune di Gonnesa. La Giunta guidata da Pietro Cocco ha approvato il progetto, da 2 milioni di euro, per la messa in sicurezza e la riqualificazione architettonica dello stabile. «Intendiamo candidare l’ex cinema Aurora nell’ambito del bando regionale per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, per realizzare un intervento integrato – si legge nella delibera della Giunta – che migliori le prestazioni energetiche dell’immobile e ne riduca i consumi. L’intervento prevede anche la riqualificazione e la variazione di destinazione d’uso a teatro, per restituire alla cittadinanza uno spazio culturale rinnovato, destinato ad accogliere eventi, spettacoli e attività sociali». Da edificio in abbandono nella via principale del paese, l’ex cinema potrebbe avere una nuova opportunità trasformandosi in un teatro, uno spazio culturale finalmente riqualificato e messo in sicurezza. Almeno questo è l’obiettivo del Comune se il progetto fosse finanziato. Un anno fa l’amministrazione comunale perfezionò l’acquisto di due edifici storici, l’ex cinema Aurora e l’ex panificio di piazza Asquer. Due stabili che mostrano tutti i segni del tempo, nel centro del paese, ora inseriti in progetti di riqualificazione. (a. pa.)

