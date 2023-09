«C’è un pitbull aggressivo nel giardino di casa» Carabiniere ferito dal cane 

L’allarme è arrivato al numero 112 dei carabinieri: «Un cane aggressivo, un pitbull, è entrato nel giardino di casa mia ed è molto agitato e minaccioso». Una donna di 50 anni, terrorizzata, lunedì sera ha chiesto l’aiuto dei militari dell’Arma che si sono precipitati in via Cima a Guasila.

All’arrivo dei carabinieri, il cane non si è placato, anzi, quando si è visto costretto a restare nel cortile della casa, rinchiuso senza possibilità di fuggire per evitare problemi all’incolumità pubblica, si è avventato contro gli uomini in divisa.

Ad avere la peggio è stato uno dei due carabinieri, azzannato dal cane alla mano sinistra. Il pitbull poi è stato finalmente immobilizzato da una squadra specializzata arrivata dal canile Dog Hotel di Assemini.

Dai primi accertamenti l’animale non ha un microchip, ma sicuramente, viste le condizioni del cane, ben nutrito, ha un padrone che ne ha perso il controllo.

Mentre il carabiniere è stato accompagnato all’ospedale Brotzu per le cure del caso, il pitbull è stato affidato al canile “Tana di Bau” di Quartu Sant'Elena, in condizioni di sicurezza.

I carabinieri della compagnia di Sanluri stanno cercando di capire chi possa essere il padrone del pitbull aggressivo: sinora nessuno si è presentato in caserma. (s. sir.)

