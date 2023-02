C’è un paese intero che legge 

«L’attività», ha detto Nicoletta Angius, 50 anni, una mamma che ha collaborato al progetto, «prevedeva il coinvolgimento di adulti volontari alla ricerca di bambini e ragazzi da avvicinare alla lettura in luoghi alternativi». Il lavoro ha dato i frutti sperati e così il paese si è arricchito di altri punti lettura come l’ospedale, il bar, il supermercato, la scuola, il negozio di moda. «Non eravamo molto felici di intraprendere questa esperienza», hanno raccontato Sara Coni e Francesca Marroccu, 18 anni, studentesse delle superiori, «ma poi grazie all’aiuto delle bibliotecarie e dei volontari adulti abbiamo trovato il progetto sempre più interessante».

In paese, poi, sono presenti tutte le scuole di ogni ordine e grado. Da poco più di una settimana Isili offre ai lettori più appassionati e ai curiosi cinque punti di lettura collocati in zone strategiche. Il frutto questo di un progetto messo in atto dalla sinergia tra i Gps (Gruppi di promozione alla lettura), la biblioteca comunale, alcuni adulti e i ragazzi delle scuole superiori.

In un paese di circa 2.500 abitanti ci sono due librerie (una di queste ospita un caffè letterario) e una biblioteca con 55mila libri e 23 mila prestiti all’anno. Isili “Città che legge”, non è solo uno slogan ma che rispecchia la storia di ieri e la storia di oggi del capoluogo del Sarcidano. Il paese vanta una biblioteca fra le più grandi e fornite in Sardegna.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

In un paese di circa 2.500 abitanti ci sono due librerie (una di queste ospita un caffè letterario) e una biblioteca con 55mila libri e 23 mila prestiti all’anno. Isili “Città che legge”, non è solo uno slogan ma che rispecchia la storia di ieri e la storia di oggi del capoluogo del Sarcidano. Il paese vanta una biblioteca fra le più grandi e fornite in Sardegna.

In paese, poi, sono presenti tutte le scuole di ogni ordine e grado. Da poco più di una settimana Isili offre ai lettori più appassionati e ai curiosi cinque punti di lettura collocati in zone strategiche. Il frutto questo di un progetto messo in atto dalla sinergia tra i Gps (Gruppi di promozione alla lettura), la biblioteca comunale, alcuni adulti e i ragazzi delle scuole superiori.

L’esperimento

«L’attività», ha detto Nicoletta Angius, 50 anni, una mamma che ha collaborato al progetto, «prevedeva il coinvolgimento di adulti volontari alla ricerca di bambini e ragazzi da avvicinare alla lettura in luoghi alternativi». Il lavoro ha dato i frutti sperati e così il paese si è arricchito di altri punti lettura come l’ospedale, il bar, il supermercato, la scuola, il negozio di moda. «Non eravamo molto felici di intraprendere questa esperienza», hanno raccontato Sara Coni e Francesca Marroccu, 18 anni, studentesse delle superiori, «ma poi grazie all’aiuto delle bibliotecarie e dei volontari adulti abbiamo trovato il progetto sempre più interessante».

Nel caffè

«Isili ha una sua vocazione culturale storica», ha detto Luigi Pisci, titolare del Caffè letterario, «ma la promozione alla lettura deve essere incentivata anche da Stato e Regione, con filiere giuste e qualità. Per noi, quando un lettore trova un libro, oppure quando un libro trova un lettore, è un piccolo miracolo che si rinnova».

Il Comune

Per poter mantenere alta l’attenzione su questo tema è costante anche l’impegno dell’amministrazione comunale. «Collaboriamo costantemente», ha detto l’assessora alla cultura Erica Faedda, «con le associazioni culturali, con la biblioteca. Ma bisogna andare sempre alla ricerca di nuove opportunità che possano far crescere questa importante realtà, è importante credere nell'importanza della lettura, a partire dai laboratori per i più piccoli».

Gli autori

La vocazione e la passione per la lettura che la popolazione isilese ha sempre dimostrato ha spinto tante persone a prendere in mano una penna e cominciare a scrivere. «Dobbiamo tanto alla nostra biblioteca», ha detto l’autrice Manuela Orrù, «il merito va a chi l'ha voluta trentanni fa e a chi oggi ci lavora. Inoltre la voglia di leggere si sta risvegliando nei più giovani e ci sono tanti bambini che amano scrivere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata