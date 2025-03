«C’è un mostro che tutti noi nascondiamo in fondo all’anima» 

Cosa succede quando un artista scava nelle proprie profondità e le traduce in suoni? Nasce qualcosa di autentico, viscerale, che prende vita tra synth pulsanti, chitarre evocative e parole che graffiano. Venerdì 4 aprile, “Ilmostrodellaband”, il progetto solista di Tiziano Piu, 43 anni, musicista originario di Quartucciu, pubblica il suo nuovo album “L’espressione del mostro”. Più che un disco, è un racconto in musica, un viaggio tra esperienze vissute sulla pelle. Un invito a guardare dentro sé stessi, a fare i conti con i propri fantasmi e a trasformarli in arte.

Il progetto

Un titolo profondo ed evocativo per un album nato in un momento di trasformazione. «Il disco l’ho scritto in un momento delicato della mia vita, erano in corso tanti cambiamenti: ho cambiato casa dopo una separazione. L’album si chiama “L’espressione del mostro” perché rappresenta ciò che stavo provando. In tre parole? Consapevolezza, coraggio, libertà», racconta Piu. Un viaggio musicale che attraversa il presente e il passato, toccando temi universali come la perdita e la pandemia. «I brani non sono collegati, ma raccontano come è cambiata la mia vita in questi anni. Alcune canzoni sono dedicate a persone scomparse, a ciò che mi hanno lasciato», spiega l'artista. Tra queste, un brano è un omaggio alla zia scomparsa, un tributo intimo e sentito. Ma “L'espressione del mostro” è anche uno sguardo sulla collettività: «Durante la pandemia ho scritto “Virus e catene”, dedicato alla psicosi generale che si era creata in quel periodo. Molti hanno sofferto l’isolamento forzato e volevo dare il mio punto di vista».

La produzione

L’album si avvale della collaborazione di due producer d’eccezione: Kazemijazi, con sonorità dark wave, elettronica anni ‘80 e disco, e Flavio Ferri, che crea atmosfere più eteree e minimaliste. «Con Kazemijazi lavoro da anni, ha prodotto il mio primo EP e sperimenta molto nei miei brani. Ferri, invece, è stata una scoperta: sono stato nel suo studio a Barcellona per registrare un brano e mi sono trovato benissimo». Tra le tracce c’è anche una cover di Edda, “Spaziale”, un pezzo che Piu ha reinterpretato in chiave personale: «Ho ricevuto i complimenti dallo stesso Edda. Il suo brano “Essenziale” mi ha accompagnato negli ultimi due anni. La mia versione è più intima, cantata in falsetto».

La sofferenza

Trasformare il dolore in musica è un'esigenza, un atto necessario. «Quando ho un dolore dentro, ho bisogno di scrivere per liberarmene e superarlo. È il mio modo per esternare un'emozione negativa». E sul valore dell'amicizia aggiunge: «Spero che chi soffre abbia un amico vicino. È un valore insostituibile, a volte anche più forte di un legame familiare. Ti può salvare».

Per il futuro?

«Sto preparando un set acustico e conto di iniziare con i concerti tra maggio e giugno». Nel frattempo, arriverà anche un nuovo singolo con un videoclip diretto da Francesca Corona: «Si chiama “La prima nevrosi”, una reinterpretazione di un mio vecchio brano, prodotta questa volta da Flavio Ferri. La versione originale era di Kazemijazi, volevo esplorarne un'altra prospettiva». Da ascoltare.

