«C’è un morto». Ma è una donna che dorme 

«Aiuto, c’è un cadavere a terra». L’allarme in via Senatore Garau ad Arbus è scattato alle 5,30 del mattino con una telefonata al 118. Carabinieri e volontari si sono precipitati davanti al pianerottolo di una casa disabitata dove una donna non dava segni di vita. I lunghi capelli rossi sotto un telo dorato, gli occhiali sistemati su un gradone di cemento, le scarpe poco più in là. Al loro arrivo, però, il personale dell’ambulanza ha fatto la singolare scoperta: il presunto cadavere, infatti, era semplicemente una turista che aveva deciso di dormire sotto le stelle.

Finto cadavere

Tutto è bene, ciò che finisce bene. I volontari, appena sono arrivati si sono resi conto che la realtà era un’altra. Hanno cercato di svegliare la donna da un sonno profondo. Lei, irlandese in vacanza nell’Isola, appena ha aperto gli occhi, trovandosi davanti persone in divisa, si è spaventata. Ha fatto capire, più con i gesti che con le parole, che stava bene e che non c’era bisogno del medico.

Sul posto anche i carabinieri, chiamati per la presenza del presunto cadavere in via Senatore Garau: accertato che fortunatamente non c’era alcun morto e che tutto si era risolto, i militari sono andati via senza la necessità di indagare oltre.

La scoperta

Di buon mattino, intorno alle 5.30, i primi a notare il corpo steso sul pianerottolo sono stati i titolari di attività commerciali che si recavano in negozio. Alla vista del corpo della donna coperto da un telo, immobile, piedi nudi, occhiali, cellulare e borsetta, si sono avvicinati e hanno provato a chiamarla: «Signora, signora». Nessuna risposta. Quel silenzio ha fatto temere il peggio. «Ho ricevuto diverse chiamate e ancora di più messaggi – racconta l’assessora alla Sanità Sara Vacca –: tutti mi segnalavano un cadavere nella strada, il corpo di una donna sconosciuta. Mi sono preoccupata, ai giorni nostri, purtroppo, non è un fatto raro trovare donne morte, uccise dopo essere state violentate. Ho cercato di saperne di più. Un sospiro di sollievo quando si è accertato che si trattava di una straniera in vacanza, ospite di un B&B col suo compagno. Dalle testimonianze raccolte, sembra che la sera precedente la coppia abbia gradito il mirto. Probabilmente dopo una discussione, lei ha scelto di andare a dormire per strada». Chi l’ha vista dice che «era impaurita. Tremava e faticava a parlare». Dopo il passa parola sul presunto cadavere, in paese si è diffusa la voce che, per fortuna, si era trattato solo di un terribile equivoco.

