Importuna le donne sole, dal tramonto in poi: tentativi di approccio, ma anche “apprezzamenti” poco graditi. Meno spesso prova ad agganciare anche uomini, con la richiesta di passaggi o di soldi. C’è un molestatore nei parcheggi del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

Una presenza non fissa ma assidua, che preoccupa utenti, medici e personale dell’ospedale, soprattutto di sesso femminile: per alcune è stato necessario fare ricorso alla compagnia di un vigilante in servizio all’Aou per raggiungere l’auto in sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

La descrizione corrisponde a quella dell’uomo che da anni imperversa tra Quartu e Quartucciu: ben vestito, loquela facile, abbastanza giovane. Spesso si piazza nella zona del sottopassaggio che divide i parcheggi dei dipendenti da quelli dei visitatori, dove a volte sono costrette a lasciare il loro veicolo anche le giovani specializzande. Molte di loro ne hanno segnalato la presenza: finora non si sono registrate aggressioni fisiche ma la preoccupazione, per chi smonta dal lavoro sul tardi, è tanta.

L’esistenza del molestatore è nota anche ai vertici dell’ospedale: la direzione medica ha informato i carabinieri, che hanno intensificato la loro presenza intorno al Policlinico, aumentando la frequenza dei passaggi di ronda. Ma finora l’uomo ha potuto agire indisturbato.

