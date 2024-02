C’è un Mina anti-Lukaku 

La maglia numero 90, come la paura. E il Cagliari, visti i precedenti, di Romelu Lukaku non può non aver paura. Sei volte il centravanti belga ha incrociato la strada con i rossoblù e sei volte è andato a segno. L'ultima un girone fa, alla Domus. Una doppietta a sigillare il poker calato dalla Roma su un Cagliari ancora piccolo e spaurito. Oggi Lukaku ritrova i rossoblù, che però si aggrapperanno ai centonovantacinque centimetri del nuovo totem di casa Ranieri, Yerry Mina. Che, a modo suo, ha già lanciato la sfida al rivale in giallorosso.

Spauracchio

Vedi Lukaku e poi perdi. Sei precedenti, cinque sconfitte e un pari per il Cagliari, che contro il belga sa di dover sempre soffrire. Fin dalla prima volta. Stagione 2019-20, seconda giornata, il primo settembre l'Inter sbarca alla fu Sardegna Arena. L'attenzione è tutta per l'esordio da avversario di Nicolò Barella, che entrerà dalla panchina a gara in corso. Apre le marcature un altro abbonato al gol contro i rossoblù, Lautaro Martinez, pareggia Joao Pedro e, al 27' della ripresa, Lukaku la decide dal dischetto. Al ritorno, a San Siro, finirà 1-1, col belga che per 90' andrà a sbattere su una difesa inedita, con Faragò schierato da Maran come terzo centrale. C'è anche un incontro ravvicinato in Coppa Italia, con l'Inter che travolge i rossoblù al Meazza, 4-1, e Lukaku si rifa per il passaggio a vuoto in campionato con una doppietta. L'anno dopo un film già visto: a Cagliari Lukaku segna la terza rete in contropiede, superando Cragno uscito alla disperata e sfondando la rete di una porta ormai sguarnita, mentre a Milano l'Inter vince 1-0, ma Romelu viene arginato da un giovanissimo Carboni. Infine, il recente Cagliari-Roma dell'andata. Lukaku in Sardegna non sbaglia un colpo, ne segna due su quattro e raggiunge il sei gol su sei partite, prima con un colpo di petto ad accompagnare in porta un cross da destra di Karsdorp e poi col mancino sull'assist di Paredes.

La prima volta

Per arginare il “Babau” di Anversa, Ranieri è pronto a lanciare subito nella mischia l'ultimo arrivato, il colombiano Mina. Scontro tra giganti, con Yerry che oppone i suoi 195 centimetri ai 191 di Lukaku. L'ex Everton ha gettato subito il suo guanto di sfida: <Paura? Loro devono temere noi, non noi loro>. I due si sono incrociati tante volte, ma quello di questa sera sarà il primo faccia a faccia. Mai, infatti, Mina e Lukaku hanno giocato l'uno contro l'altro armati. In comune il passaggio all'Everton, dove il belga ha giocato 166 partite tra il 2013 e il 2017, mentre il colombiano è arrivato a 99 presenze tra il 2018 e il 2023. In Premier i due si sono visti da lontano, tra infortuni e scelte tecniche, così come mancano scintille anche nelle sfide con le rispettive nazionali. Roma-Cagliari di questa sera, quindi, sarà la loro prima volta e tutti quanti stiamo già aspettando.

