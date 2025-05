C’è un maggior rischio di sviluppare demenze 

Quali complicanze neurologiche?

Oltre il ritardo psicomotorio e l’ipotonia muscolare, si possono avere complicanze neurologiche quali un maggiore rischio di crisi epilettiche focali o generalizzate specie nei primi anni di vita e dopo i 30 anni e trattate con i farmaci, un deficit cognitivo lieve medio (memoria a breve termine, apprendimento, linguaggio) e disturbi del sonno (apnee notturne). Inoltre, si è notato un aumento di rischio di sviluppo di una demenza di Alzheimer e alcuni studi hanno dimostrato che il 50% circa la sviluppa in forma precoce dai 30-40 anni in poi. Nelle ultime due decadi, si è assistito a un incremento sostanziale della sopravvivenza, in media sino ai 60 anni.