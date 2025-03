«C’è un legame tra povertà economica ed educativa» 

«Siamo qui perché non siamo adeguati a vivere nella società, perché non abbiamo una famiglia». Parole raccontate ad una operatrice in uno dei tanti incontri durante lo studio della “Mappa della povertà educativa minorile” nella Città metropolitana di Cagliari. Un lavoro di equipe curato dall’Istituto Acli per la ricerca e lo sviluppo (Iares), al centro del convegno che si è tenuto nella sede della Fondazione Polisolidale a Sinnai. «La povertà, à stato detto a più riprese, non è solo quella economica ma soprattutto quella educativa.

Una mappa

Una mappa che, attraverso indicatori complessi, fornisce una prima analisi sullo stato della povertà educativa nei Comuni della Città metropolitana a partire dalle povertà nelle competenze dei bimbi, integrate con le condizioni socio economiche dei singoli Comuni. Indica quindi su cosa e come intervenire attraverso politiche mirate anche in un territorio vasto come quello della Città metropolitana di Cagliari, con punti di criticità diverse tra i Comuni che la compongono. «La mappa – ha spiegato Antonello Caria, direttore generale della Polisolidale - consente di raccogliere direttamente dai soggetti pubblici e privati, la percezione delle criticità presenti nelle comunità. Lo fa, descrivendo le carenze e le possibili soluzioni per spezzare le tante catene della povertà attraverso la leva dell’istruzione e dell’educazione. Uno studio-pilota originale che vuole avviare analisi puntuali ed ora assenti».

Incontro

Il convegno è stato aperto dalla presidente della Fondazione Polisolidale e sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu che ha parlato dell’importanza «di una iniziativa che si propone di superare le criticità: credo che sia necessario una collaborazione fra famiglia, istituzioni scolastiche e agenzie educative, fra le associazioni sportive, culturali e sociali. Parliamo di problemi seri che Gli indicatori sono stati estrapolati dai dati dell’Invalsi, sulla dispersione scolastica, sulle interviste nel territorio. Uno studio da mettere a disposizione delle Istituzioni, delle associazioni e degli enti che si occupano di bambini, adolescenti e giovani per darne una lettura esatta e per fornire strumenti e strategia per elaborare progetti e per ridurre la dispersione scolastica e la povertà educativa. Simone Monni, sindaco di Burcei (paese che ancora non fa parte della Città metropolitana, ma dalla Polisolidale) ha accennato anche a problemi legati all’isolamento: «Una situazione che sicuramente ingigantisce il fenomeno della dispersione scolastica».I lavori sono stati coordinati da Stefano Pinna, direttore del progetto. Sono intervenuti anche Orsola Apice, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Città metropolitana di Cagliari e Mauro Carta, presidente regionale delle Acli: al centro del dibattito il rapporto di ricerca dello Iares proprio sulla povertà educativa minorile nella Città metropolitana di Cagliari curato da Antonello Caria, Moris Triventi, Anna Porcu e Cristiana Pau.La chiusura è stata affidata ad una tavola rotonda sulle “Politiche e interventi per i bambini e le famiglie in situazione di povertà educativa”. Da registrare gli interventi delle dirigenti scolastiche Emanuela Lampis sui progetti portati avanti nelle scuole di Maracalagonis e Burcei, Francesca Cogotti dell’Istituto comprensivo di Sinnai. Presenti anche Lisa Valentina Cao e Gianluca Mastromarino, dirigente dirigenti scaolastico a Monserrato e Sarroch.

RIPRODUZIONE RISERVATA