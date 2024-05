«C’è un inizio e una fine in tutto, meglio non poteva finire» 

L’ultimo ballo, tra il malinconico e il leggendario. Il giro attorno al campo con le bandiere al vento, applausi scroscianti, il coro “Claudio, Claudio, Claudio…” e le lacrime che gli rigano il viso provato ma felice. È storia. Li vorrebbe salutare e ringraziare tutti, Ranieri, uno per uno, i 16.412 tifosi presenti alla Unipol Domus. Così come fa un’ora più tardi in sala stampa, quando la mezzanotte è appena passata. E ogni stretta di mano è un sospiro profondo. «Grazie, grazie, grazie…», ripete con i soliti modi garbati. Ha già fatto il pieno di emozioni quando entra nella pancia dello stadio per l’ultima conferenza in rossoblù. E dopo il discorso a cuore aperto in campo al pubblico, il suo pubblico, scortato dai giocatori, i suoi giocatori, rispondere alle domande dei giornalisti davanti alle telecamere è una passeggiata. Anche perché il dado sul futuro è tratto ormai e, come spesso è accaduto nei momenti cruciali della sua straordinaria carriera, è stato lui a tirarlo, quando e come ha voluto. Non ci sarà mai più nessun altro all’infuori del Cagliari, lascia la porta aperta giusto a una Nazionale, non una qualunque, però. Attende in poltrona, insieme ai suoi nipotini, un progetto importante che rispecchi appieno le sue aspettative.

Col cuore in mano

Cagliari-Fiorentina è finita da una manciata di minuti, anche la festa salvezza è andata con il tributo ai giocatori. Un silenzio assordante accompagna gli istanti in cui, in piedi sul cerchio del centrocampo, l’eterno allenatore rossoblù stringe forte il microfono e lo avvicina lentamente alla bocca. La voce trema. Ne ha vissute tante da quando ha lasciato l’Isola per la prima volta nel 1991, ma stavolta è diverso, è un cerchio che si chiude, e fa una fatica immane a gestire l’emozione. «Grazie per quello che mi state regalando». Prende fiato, Sir Claudio, poi tutto d’un fiato: «Voglio ringraziarvi di vero cuore. Quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto insieme. Quando sono tornato un anno e mezzo fa vi ho chiesto aiuto e grazie al vostro aiuto, grazie a voi e ai ragazzi, siamo arrivati sin qui. Dovete stare sempre vicino a questi ragazzi. Perché possono anche sbagliare, ma danno sempre tutto e non mollano mai. Dovete continuare a soffiargli dietro. Sempre, comunque. Loro, vi assicuro, sanno bene che cosa rappresenta il Cagliari, sanno che dietro c’è un popolo, c’è un’Isola. Sanno che ci siete tutti voi che fate tanti sacrifici per stare vicini alla squadra. Grazie, grazie di cuore».

Giornata speciale

Decisamente più rilassato in sala stampa: «È stato tutto così incredibile, inaspettato. Quando sono entrato in campo sentivo il cuore battere a mille. Non mi aspettavo che i ragazzi mi applaudissero, mi hanno sorpreso anche quelli della Fiorentina. Persino l’arbitro mi applaudiva e pensavo, “ma questo non fischia l’inizio della partita?!”». Una giornata scolpita nel cuore. «Una giornata meravigliosa da subito. Quando mi sono svegliato», ammette Ranieri, «ho pensato: “ma che vado a fare?” Davvero la porterò nel cuore». Più di una persona ha provato a convincerlo in questi giorni a fare marcia indietro. «Il primo è stato il presidente», svela Ranieri. «Gli stessi ragazzi, poi, ai quali ho detto: “c’è un inizio e una fine in tutto”. E meglio non poteva finire. C’erano persino mia moglie, mia figlia e i miei nipotini». Che cosa farà ora? «Ora un po’ di vacanze e un po’ di viaggi, sono nel mondo del calcio da oltre cinquant’anni e ho visto sempre e solo aerei, alberghi e stadi. Voglio godermi il resto della cultura dei posti che ho visitato e dedicarmi ai miei nipoti. Voglio fare anche un po’ il nonno. Ancora giocando con i nipoti però non li faccio vincere, devono imparare a vincere». Magari ci sarà un contraccolpo. «Arriverà sicuramente il momento in cui mi mancherà tutto questo. Il campo, parlare in conferenza stampa, l’esame costante della partita. Ma è giusto così. E non vi liberete di me. Ci rivedremo presto allo stadio».

