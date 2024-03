C’è un ingorgo burocratico sulla 554 

INVIATO

Sinnai. «Ci mancava solo questa», sospira Ignazio Cocco. In arrivo dalla zona della pineta, non riesce a infilarsi nella rotonda perché i lavori di “e-distribuzione” hanno imposto il senso unico alternato nella strada verso Settimo. «Ma il vero problema», aggiunge, «è il tappo sulla 554». Un vero incubo. «Non è di nostra competenza: la strada che porta al semaforo è comunale, la 554 è una Statale», spiegano dalla Città metropolitana. Se ne occupa l’Anas? Sì, il progetto di ammodernamento dell’arteria è nella stessa situazione della Statale 130: ha un commissario, l’ex presidente della Regione Christian Solinas. In teoria, la figura del commissario, come è accaduto per il ponte Morandi a Genova, dovrebbe snellire le pratiche burocratiche e velocizzare la realizzazione delle opere. Quello che non sta accadendo sulla 554: è tutto fermo, nonostante esista già un progetto dell’Anas per trasformare i 10 chilometri che collegano lo svincolo sulla 131 a quello per Quartucciu in una sorta di autostrada.

Il progetto

La nuova infrastruttura sarà a quattro corsie, più due d’emergenza, prevede sei rotatorie ed è destinata a far scomparire i semafori, incubo degli automobilisti: il progetto prevede due livelli, quello superiore destinato alla viabilità principale e quello inferiore per il traffico locale (una situazione, per intendersi, simile a quella dell’Asse mediano nella zona degli ospedali). Bel progetto. E, forse, grazie al Pnrr, potrebbero esserci anche i soldi. Ma tutto tace. «Tre o quattro anni fa», riflette il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda, «sembrava fattibile in tempi rapidi. Da allora non ho più avuto comunicazioni ufficiali. Forse, per il fatto che quei lavori non riguardano Sinnai».

Gli ostacoli

Perché tutto sembra essersi fermato? Alcuni sindaci, in particolare, il monserratino Tomaso Locci, non solo non vorrebbero “l’autostrada” ma, addirittura, preferirebbero il declassamento da strada statale a provinciale per “avvicinare” tra loro i territori comunali separati dalla 554. «Quel progetto», interviene il sindaco di Settimo Gigi Puddu, «è osteggiato anche dagli operatori commerciali che si affacciano sulla strada, preoccupati di essere tagliati fuori. È stata fatta anche una raccolta di firme».

Le previsioni

Difficile ipotizzare che cosa potrà accadere in futuro. Intanto, proclamata ufficialmente Alessandra Todde nuova presidente della Regione, il suo predecessore Christian Solinas dovrebbe perdere il ruolo di commissario. Che posizione avrà nell’agenda di Todde la viabilità? Non resta che attendere. Se non altro, un aspetto positivo c’è: quello dell’Anas è un progetto integrato, cioè se ne occupa la stessa impresa che, poi, esegue i lavori.Una volta che verrà dato il via, i tempi sarebbero più compressi.

L’alternativa

Ma, intanto, gli abitanti di Settimo e Sinnai dovranno fare a lungo i conti con il tappo. A meno che non venga adottata la soluzione temporanea suggerita da Puddu. «Stiamo predisponendo», spiega, «un documento da presentare al sindaco della Città metropolitana. L’idea è di allargare l’ex Provinciale, di sistemare meglio le corsie per Selargius e Quartu e di intervenire anche sui tempi del semaforo. Un intervento poco impattante che costerebbe appena poche decine di migliaia di euro». C’è soltanto un problema: il sindaco della Città metropolitana Paolo Truzzu è alla fine del suo mandato. Riuscirà a prendere visione del documento? «È un problema ma è anche vero che gli uffici conoscono bene la situazione. L’intervento potrebbe essere realizzato in breve tempo». Con grande soddisfazione di tutti. «Anche degli imprenditori che operano nelle zone industriali di Selargius e di Settimo. La nostra, tra l’altro, si sta ingrandendo. Bisogna intervenire subito».

