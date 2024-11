«C’è un grande tesoro nella storia secolare di ogni famiglia sarda» 

«I centenari hanno certamente una predisposizione genetica alla longevità ma non sono tutti uguali. Sa che cosa li accomuna? Nessuno ha mai fumato. E tutti hanno avuto una dieta povera di carne e ricca di patate, minestrone e formaggio. Inoltre, essendo quasi tutti pastori, hanno camminato tanto».

Ciò che oggi ha appurato la scienza è scritto nella storia della popolazione dei territori dell’Isola dove si vive più a lungo. Pino Ledda, 66 anni, genealogista, studia il fenomeno da un quarto di secolo. Ha ricostruito oltre quattro secoli di storie familiari di circa 70mila sardi: ha iniziato da Ales, il paese dove è nato, ha proseguito con Seulo, Seui ed Elini con progetti commissionati dai Comuni dai quali sono nate pubblicazioni preziosissime sotto molti aspetti. Perché scoprire dove e quanto hanno vissuto, in che ambiente, che lavoro hanno fatto, cosa hanno mangiato, con chi si sono sposati non soddisfa solo curiosità familiari e non risponde solo all’esigenza di ricostruire storicamente una comunità. «Questi dati, incrociati con quelli epidemiologici, genetici e clinici, possono costituire elementi fondamentali per prevenire e curare le malattie», spiega Ledda il cui sogno, oggi, è creare un database che possa consentire di incrociare la storia familiare e la storia clinica di tutti i sardi. «Sarebbe fondamentale per capire di più sulle patologie di cui i sardi si ammalano di più al mondo: dalla Sclerosi multipla al diabete di tipo 1, dalla Sla alla talassemia».

Le ricostruzioni

Ledda ha iniziato il suo lavoro di «genealogista di comunità» (tiene a precisarlo) a SharDna, la società creata nel 2001 da Mario Pirastu allo scopo di realizzare uno studio genetico sulle popolazioni ogliastrine e capire il segreto della loro longevità. Lavora sulle anagrafi comunali, che sono state istituite nel 1866, e sui registri ecclesiastici, dove sono appuntate nascite, battesimi, matrimoni e morti a partire dal 1564. Negli anni ha scoperto che a Seulo c’era un centenario ogni 98 abitanti, la percentuale più alta al mondo, e che a Seui la media era altrettanto elevata: uno ogni 180. Nasce così la Blue zone, embrione di un marchio – quello dell’Isola dei centenari – diventato oggi uno dei primi attrattori turistici.

La durata della vita

I suoi studi, che non sono scientifici ma storici, dimostrano che la durata della vita dipende in gran parte dal dna e in misura minore da fattori epigenetici e ambientali, cioè dallo stile di vita. «Nelle zone che ho analizzato», evidenzia, «ci sono tanti centenari perché gli abitanti si sposavano tra loro, nella stessa comunità o in quelle vicine, come accadeva in tutta l’Isola, trasmettendosi i geni. Lo stesso meccanismo per il quale hanno perpetuato malattie come la sclerosi, la sla, il diabete, il lupus eritematoso. Uno scambio circolare durato per secoli ma destinato a esaurirsi entro dieci anni». Siamo sempre meno chiusi nei nostri paesi, ci si sposa con persone di altre regioni e altre nazioni. «La durata media della vita continuerà a crescere, ma avremo sempre meno centenari».

Da questo punto di vista la Sardegna – ne è convinto – potrebbe trarre vantaggio dagli studi genealogici. Un esempio: «Nel caso della Sclerosi multipla abbiamo il doppio della media nazionale dei casi, a Seui la media è superiore di 20 volte. Di Sla ci si ammala il triplo che nel resto d’Italia, ancora di più nel Medio Campidano dove si sospetta che possano avere un ruolo i metalli pesanti. È evidente che andare a fondo su storie personali e stili di vita, sapere che aria hanno respirato e che cosa hanno mangiato nonni, bisnonni, trisavoli e bisarcavoli aiuterebbe a supportare studi epidemiologici. Dovremmo farlo in tutti i 377 Comuni. Si potrebbe creare una rete, un team interdisciplinare con genetisti, clinici, genealogisti, informatici, e creare un grande archivio, fondamentale per trarre insegnamenti utili dalla nostra storia».

Lui l’ha già fatto e continuerà a farlo («lavorerò su macroaree, a iniziare sa Sadali, Esterzili e Ussassai») ora spera che il suo messaggio venga recepito. Intanto ringrazia gli amministratori di Seulo, Seui e Elini «che hanno creduto ciecamente nella validità della mia proposta», e la casa editrice Domus de Janas, fondata dal compianto Paolo Pillonca, oggi diretta dal figlio Fabio, «che mi ha sempre supportato con fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA