«C’è un futuro per l’ex Keller» 

«A molti anni dal fallimento della Keller e dopo che in passato l’interesse di ipotetici investitori si è rivelato campato in aria, per la prima volta ci sono gruppi seri che già operano nello stesso settore e hanno un nome, un cognome e una sede in Italia e sono interessati in maniera fortissima a questo sito che per dimensione e organizzazione degli spazi è unico e si presta a ospitare impianti moderni». Il presidente del Consorzio industriale di Villacidro Enrico Caboni è ottimista sulla possibile rinascita della fabbrica di carrozze ferroviarie abbandonata ormai da più di dieci anni, ma tiene a bada l’entusiasmo poiché «fare industria in Sardegna è sempre complicato, lo sappiamo fin troppo bene. Certo, se tutto questo andasse in porto sarebbe un vero miracolo per il territorio e l’intera Sardegna».

Il sopralluogo

La conferma alla notizia arriva dall’assessorato regionale all’industria. «Come Regione, d’intesa con il Comune di Villacidro e il Consorzio industriale, stiamo valutando in maniera approfondita una manifestazione d’interesse che è stata avanzata da un gruppo italiano – dice l’assessore Emanuele Cani –. In questo momento stiamo valutando tutte le varie opportunità e, ovviamente, siamo molto, molto interessati a che possa essere riattivata quella filiera produttiva di materiale rotabile con l’obiettivo di ridare vita al sito e recuperare tutte le maestranze storiche che in quel sito hanno operato. Nelle prossime settimane potremo dare qualche informazione in più».

Intanto, al Consorzio industriale sono stati assegnati cinque milioni di euro per la rimozione dell’amianto dai vecchi stabilimenti dell’area. «Si tratta di un finanziamento che va ad aggiungersi a quello di oltre un milione che ci era già stato assegnato per intervenire su diversi edifici, non solo la Keller – spiega Caboni –, ma in questo caso si tratta di un passo verso la messa in sicurezza del sito, fattore indispensabile alla sua rinascita. In questo momento siamo nella fase della progettazione e subito dopo procederemo alla pubblicazione delle gare per l’assegnazione dei lavori».

Le carrozze

L’altro passo, fondamentale nell’ottica di rilanciare la fabbrica, passa per la rimozione delle vecchie carrozze abbandonate nei 22 ettari che si aprono oltre la grande scritta Keller. «Finalmente siamo venuti a capo del lungo contenzioso con Trenitalia che a gennaio ha iniziato a portare via i vecchi vagoni, la prossima scadenza è fissata per la fine di giugno, contiamo che l’operazione si concluda entro l’estate», continua Caboni. Tornando ai possibili nuovi inquilini dell’enorme stabilimento lungo la strada C1 dell’area industriale. «Ci sono stati diversi incontri e anche sopralluoghi, è incredibile come il tempo sembra essersi fermato. Nei locali ci sono ancora le lavagne con i turni di lavoro. Ovviamente la palla ora è passata alla Regione», sottolinea Caboni. «Come ente siamo al lavoro per i bandi che consentiranno di intervenire sull’ex Keller. Speriamo si torni a produrre vagoni», conclude il direttore generale del Consorzio Simone Rivano.

