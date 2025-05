C’è un custode per il campo Fausto Coppi 

Il Comune di Serramanna affida il servizio di custodia del campo sportivo Fausto Coppi ad un soggetto esterno, per tre mesi. L’atto, firmato dalla responsabile dell’area amministrativa dell’ente, contiene anche l’impegno della spesa necessaria al servizio: 8.591 euro, a favore della ditta Corpino aggiudicataria della prestazione in forza del maggiore ribasso offerto in sede di gara rispetto alla base d’asta.

La funzionaria ha preso atto della necessità di affidare la custodia, la cura e la manutenzione dell’impianto che è stato oggetto di un importante intervento di manutenzione (che ha compreso tra gli altri il rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica) costato oltre mezzo milione di euro. «La struttura comunale non dispone di idonee figure professionali per l’espletamento delle varie attività così come il servizio necessita: custodi, operatori per il servizio di pulizia», si legge nella determinazione dirigenziale. ( ig. pil. )

