20 settembre 2025 alle 01:09

C’è un Conti nel motore del Monastir 

La matricola Monastir mette a segno una nuova operazione in entrata: è ufficiale l’ingaggio del centrocampista Manuel Conti. Il figlio dell’ex capitano del Cagliari, Daniele, regalerà nuova freschezza e verve alla mediana. Nella rosa a disposizione di Angheleddu il classe 2006 si aggiunge all’altro figlio d’arte, l’attaccante David Suazo Jr. Il diciannovenne arriva dall’Udinese, dove nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze e 2 gol nel campionato Primavera.

A Monastir Conti farà il suo esordio in una prima squadra nel palcoscenico della D. «Per me è il primo anno nei grandi e ho molta voglia di confrontarmi, perché è dove posso dimostrare: non vedo l’ora di iniziare», parla il centrocampista. Il giocatore torna in Sardegna dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari fino alla Primavera. «A Monastir ho trovato un bell’ambiente, sereno, e tutti mi hanno accolto al meglio. Conosco già diverse avversarie, sarà un girone tosto ma dove si potrà giocare a calcio», prosegue.

Manuel Conti è un centrocampista centrale, ma può essere impiegato con successo anche come mezzala. «Il mio augurio è di poter fare più minuti possibili e bene, mi voglio mettere alla prova e fare del mio meglio. E divertirmi, che è una delle cose che mi ha detto mio padre quando ho scelto questa piazza», conclude l’ex Cagliari. Conti non sarà a disposizione per la partita di oggi alle 15 in trasferta contro il Real Monterotondo, ma direttamente per quella di mercoledì al Comunale contro il Cassino.

