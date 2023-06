«C’è un bunker in giardino» 

Inviata

Villacidro. «Un ricovero per maiali e galline colmo di letame. Ecco cos’era. Abbiamo impiegato due mesi a svuotarlo e scoprire un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale». Francesco Cuccu aveva solo sei anni quando le bombe degli alleati caddero non lontano da qui. «Nel ‘43 volevano abbattere il campo di S’Acqua Cotta, ma hanno sbagliato e anziché colpire Villacidro centrarono Gonnosfanadiga». A quei tempi Cuccu, che ora ha 86 anni, nulla sapeva di quel che gli sarebbe capitato di possedere, per caso, molti anni dopo. Nel terreno acquistato nel 1981 a Castangias, un paradiso ai piedi del Monte Omu in cima al centro abitato di Villacidro, si apre un bunker. Un tesoro per chi come lui, ex dipendente del Consorzio industriale, ama la storia e conserva gelosamente cimeli, mappe e registri degli anni passati: un corridoio che il padrone di casa misura in dieci ampi passi di lunghezza e dal quale si snodano tre pertinenze di un paio di metri ciascuna.

Riparo per pochi

«I proprietari di questo terreno erano i più ricchi del paese, i Pitzalis, e qua a rifugiarsi dalle bombe veniva solo gente ricca e benestante. Faccio i nomi: gli Aru, i Melis, i Lussu. La loro cerchia. I poveri no, non potevano», racconta Cuccu mentre china il capo per infilarsi nel tunnel e scendere a passo sicuro i sei gradini che conducono a un imbuto grigio dove lui ha fatto cementare le pareti e disposto faretti ordinati che illuminano il sotterraneo. «Tutto questo è stato scavato a mano. Negli anni Ottanta ho conosciuto alcuni anziani che mi hanno detto “Francesco, io ho lavorato in questo rifugio e sono stato pagato con un berretto”, perché il proprietario aveva un negozio di tessuti e li pagava così. Si immagina? Per scavare tutta questa cosa col picchetto».

La scoperta

Nonostante la temperatura esterna sia ben oltre i trenta gradi, qua sotto fa fresco, decine di farfalline svolazzano intorno alle torce e Francesco Cuccu liscia le mura e mostra un gancio che pende dal soffitto. «Qui ci appendevano i prosciutti e conservavano le provviste – farina, sale e cose così – perché a quei tempi, quando c’era il fascismo, le cose erano razionate, dovevano essere distribuite e, qualche volta, c’erano i controlli, per questo le mettevano qua». La scoperta di questo corridoio che corre al confine del giardino sul retro della splendida casa di famiglia, è avvenuta per caso. «Non sapevo cosa ci fosse oltre quell’ingresso, ma quando – molti anni fa – abbiamo finito di svuotarlo dal letame, mi sono trovato di fronte a questo luogo e l’ho custodito e protetto». Con il passare del tempo Francesco Cuccu sul terreno di Castangias ha costruito una casa per moglie e figli, si è preso cura con amore degli alberi da frutta e ha preservato ogni testimonianza del passato. Un pilone di marmo intorno al quale girava l’asinello che col suo lavoro pompava l’acqua per l’irrigazione, due grandi vasconi, una pianta secolare vicino all’ingresso e, in particolare, il bunker scavato a mano per scampare alle bombe. Ora agli ingressi del rifugio ci sono due porticine azzurre in ferro battuto, all’interno qualche fiasco di vino e una cassetta di frutta vuota. Lo usa come cantina? «No, la cantina ce l’ho, qua sotto ci vengo ogni tanto solo per vedere com’è».

