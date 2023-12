C’è un “Barbiere” a Tempio Pausania 

È, ancora una volta, il momento della grande lirica al Teatro Carmine di Tempio. Celebre, fastosa, divertente, questa volta l’Accademia Bernardo De Muro - in collaborazione con l’ente concerto Marialisa De Carolis e sotto l’egida del Rossini Opera Festival di Pesaro - si cimenta con un altro capolavoro rossiniano, l’opera “Il Barbiere di Siviglia”, attesa venerdì sera al debutto. Alle spalle il successo della scorsa produzione, la “Cenerentola”, ancora una volta si apre il sipario al pubblico delle grandi occasioni, momento clou di un Festival che ha vestito la Gallura di musica e bel canto.

La sfida

Per l’Accademia una doppia sfida: affrontare un caposaldo del genere italiano dell’opera buffa e omaggiare un altro talentuoso cantante tempiese, oltre a Bernardo De Muro, il tenore rossiniano Giovanni Manurita. Ribattezzato da D'Annunzio come il "canoro alato" dopo la prima guerra mondiale, combattuta nella Brigata Sassari, Manurita si stabilì a Roma dove cominciò l’importante carriera concertistica esibendosi nei maggiori teatri, in Italia e all'estero. Protagonista nel ruolo del Conte d'Almaviva ne "Il Barbiere di Siviglia" ( nel 1926 al Teatro La Fenice di Venezia) parte da lì una carriera dapprima in Europa, poi in America. «Tempio festeggia un altro suo grande personaggio», ricorda oggi Fabrizio Ruggero, direttore artistico dell'Accademia. «Giovanni Manurita ha cantato il "Barbiere", per lui un'opera molto importante. Per noi un’occasione per mantenere vivo il rapporto con Pesaro, città rossiniana con cui collaboriamo ormai da tempo, tanto che alcuni dei cantanti in scena venerdì hanno frequentato il corso di alto perfezionamento lo scorso anno, a Tempio, con Ernesto Palacio, direttore dell'accademia rossiniana e sovrintendente del Rossini Opera Festival».

Il cast

A confrontarsi con l’opera, melodramma buffo in due atti di Cesare Sterbini, un giovane cast, reduce da importanti tournée. Con l'orchestra e il coro dell'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari, e sotto la direzione del maestro Roberto Gianola e la regia di Victor Garcia Sierra ripresa da Giampaolo Salis, sul palco Manuel Amati nel ruolo del Conte d'Almaviva, Gianluca Lentini nei panni di Don Bartolo, tutore della bella Rosina interpretata da Marta Pluda; Gianni Giuga è Figaro il barbiere, Alessandro Abis il maestro di musica Basilio, Dario Sogos è Fiorello, servitore del Conte mentre Vittoria Lai sarà Berta, governante di Don Bartolo.

Regione e Comune

L’opera, è stata fortemente sostenuta dalla Regione. Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Cultura, ha parlato di progetto ambizioso, da appoggiare in ragione della tradizione storica che lega la Gallura e il “Carmine” al bel canto. «Il sostegno alle realtà di valore del nostro territorio e la crescita di una filiera, anche delle maestranze», ha aggiunto, «sono motivo di orgoglio e meritano tutta la nostra attenzione”. Un’opportunità per tutta l’Isola, le parole del sindaco di Tempio: «Siamo alla seconda produzione nata interamente nella nostra cittadina», ha detto, «un centro che si avvia a qualificarsi come luogo di produzione operistica».

La trama

Il Conte di Almaviva è innamorato di una bella fanciulla veduta al Prado di Madrid, ma ne ignora l’identità. Sa però che vive a Siviglia in casa di Don Bartolo, anziano dottore in medicina e tutore sospettoso, che non le consente di uscire né ricevere nessuno. Meno male che c’è Figaro, il factotum della città...

RIPRODUZIONE RISERVATA