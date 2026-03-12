C’è Torino-Parma I granata cercano i punti salvezza 

Alle 20.45 il Torino riceve la visita del Parma nell’anticipo della 29ª giornata.

Il Torino ha 30 punti ma quelli in palio stasera valgono doppio. «Durante una stagione ci sono tre o quattro partite fondamentali, la sfida che ci aspetta è una di queste, abbiamo un primo match ball per avvicinarci alla salvezza», ha detto il tecnico granata Roberto D'Aversa. Sarà la sua terza sfida sulla panchina granata, l'obiettivo è dare continuità ai risultati casalinghi dopo il successo all'esordio contro la Lazio. Per l'allenatore sarà anche una sfida del cuore, tra il 2016 e il 2020 visse una lunga esperienza alla guida dei gialloblu con il salto dalla Serie C alla Serie A. In attacco è previsto il rientro di Adams, lo scozzese che prepara la staffetta con Zapata. In difesa, invece, Marianucci può far rifiatare Coco, Ismajli dovrà contenere il bomber Pellegrino.

Qui Parma

I crociati ritrovano tra i convocati l'acciaccato Britschgi e Valenti, reduce da un turno di stop per squalifica. Non ci sarà Bernabè, ancora ai box per infortunio. Il tecnico non si sbilancia sulla formazione: «Suzuki o Corvi? Inizieranno undici e gli altri saranno pronti per fare un impatto positivo a partita in corso». Possibile una riconferma di Cremaschi sulle destra, in mezzo al campo due tra Ordonez, Sorensen e Nicolussi giocheranno al fianco di Keita. La certezza in attacco è Mateo Pellegrino, alla ricerca del gol perduto, ha realizzato una sola rete nelle sue ultime nove presenze in campionato, ma i granata sono la squadra contro cui l'argentino ha segnato di più in Serie A.

