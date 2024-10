C’è Tharros-Atletico Big match a Lanusei 

Va in scena oggi la sesta giornata del girone A. Fischio d’inizio alle 16 ad eccezione di Atletico Cagliari-Arborea (ore 15.30) e Lanusei-Villacidrese (16.30).

Al campo “Sa Rodia” di Oristano, la capolista Tharros affronta il Selargius reduce dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atletico Cagliari. I biancorossi, ancora imbattuti, sono partiti col piede giusto. Una squadra che vanta il miglior attacco con 11 reti. Però sono in un buon momento pure i granata di Franco Giordano.

Al “Lixius” di Lanusei il big match tra la compagine ogliastrina e la Villacidrese, seconda della classe a un punto dalla vetta. Gli ogliastrini sono terzi, ad una lunghezza della formazione del Medio Campidano, in compagnia del Cus Cagliari. I cussini sono attesi da un Guspini voglioso di riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Selargius.

Da non perdere anche l’incontro dell’Annunziata di Castiadas tra biancoverdi e Tortolì, due squadre di assoluto valore. Il tecnico dei sarrabesi Guido Fenza deve rinunciare a Grinbaum, Altobelli e Porru, squalificati.

L’Atletico Cagliari di Madau affronta un’Arborea ancora in rodaggio. I gialloblù non sono riusciti a ripetere l’ottima prestazione con la Villacidrese raccogliendo, successivamente, un solo punto. I cagliaritani, con una rosa giovanissima, si stanno ben comportando. A Orroli, l’Orrolese di Marcialis, ultima della classe, deve vedersela col Pirri. La compagine del Sarcidano in questa prima parte del torneo avrebbe probabilmente meritato qualche punto in più.

A “Su Suergiu” di Capoterra, il Sant’Elena gioca con l’Idolo. I quartesi, dopo i quattro pareggi di fila, domenica scorsa sono caduti in casa contro la Tharros. Proveranno a riscattarsi ma l’avversario è di quelli tosti. Il Terralba riceve la matricola Uta. L’altra matricola Atletico Masainas è attesa a Villamassargia.

RIPRODUZIONE RISERVATA