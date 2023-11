C’è tanto Viola nelle speranze dei rossoblù 

La maglia numero dieci e la fascia da capitano al braccio. Titolare, per la seconda partita di fila, trascinatore di un Cagliari che, quasi all'improvviso, si ritrova a essere Nicolas Viola-dipendente. E lui non si tira indietro, perché le responsabilità sono uno stimolo. Ranieri chiama e Viola, ancora una volta, ha risposto presente. Anche col Monza è stato protagonista fin quando le energie glielo hanno consentito, signore e padrone del primo tempo in cui il Cagliari ha dominato. E non è un caso che gran parte del dominio sia passato dal suo piede mancino.

Il Terzo Paradiso

Ranieri ha in Viola il leader necessario nello spogliatoio, in campo e fuori. Leader tecnico e caratteriale. Seconda partita da titolare di fila, come non capitava dal maggio del 2021, ai tempi del Benevento, anche allora con la fascia da capitano. Ma oggi è un'altra storia. Perché a 34 anni, Viola vive quello che l'artista Michelangelo Pistoletto definisce il “Terzo Paradiso”, quello in cui ognuno si assume una personale responsabilità nella visione globale. Come a dire il trionfo del “Noi” nei confronti dell'“Io”. Proprio Viola lo spiega su Instagram, citando lo stesso Pistoletto: «Se il primo paradiso è il tempo dell'inconsapevolezza e il secondo paradiso è l'età della conoscenza, il terzo paradiso ci introduce nell'era della responsabilità». Un elogio di quell'empatia non per nulla scelta dallo stesso Viola come argomento della sua tesi di laurea in psicologia. «Quando l'io è al “servizio” del noi, il noi è al “servizio” dell'io e la felicità deborda dai cuori. Noi siamo ogni abbraccio dell'altro». E quando il Noi diventa un gruppo granitico, ecco che, come lo stesso numero 10 del Cagliari spiega,«non abbiamo paura di nessuno, perché le sfide le affrontiamo su analisi reali e non paure immaginarie».

Canta il campo

Ma Nicolas Viola è anche altro. O è soprattutto altro. Perché anche contro il Monza, come già tutte le altre volte in cui Ranieri lo ha chiamato in causa, l'ex Benevento non ha tradito. Sulla trequarti ha suonato la carica, con un sinistro che Di Gregorio ha salvato in angolo. E proprio dal corner Viola ha fatto partire il pallone che poi Dossena ha trasformato nel provvisorio vantaggio. Inarrestabile sulle battute da fermo, con una serie di angoli che hanno fatto tremare il Monza e una punizione che ha fatto gridare al gol mezza Domus. Viola era ovunque, con le gambe e col pensiero, porto sicuro per ogni pallone scottante, una parola e un gesto per tutti i compagni. Sembrava di passaggio, è diventato un trascinatore. E con un Viola così la salvezza non è un sogno.

