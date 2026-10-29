C’è su Componidori, domani il nome 

Un tempo era un segreto da custodire fino all’ultimo, oggi a tradirlo è un divieto di sosta. La Sartiglia ha i suoi rituali, ma anche qualche piccola sorpresa: per sapere che il gremio dei Falegnami è pronto a svelare il proprio Componidori, basta leggere un’ordinanza della polizia locale.

L’ordinanza

Domani sera il gremio dei Falegnami presenterà ufficialmente il suo capocorsa. Il divieto di sosta in via Eleonora, dalle 18.30 alle 21.30, anticipa così uno dei momenti più attesi dell’avvicinamento alla giostra. Nella sede di via Eleonora, il majorale en cabo Cesare Muru presenterà la pariglia ai maestri falegnami, al rappresentante dell’arcivescovo nella corporazione, monsignor Tonino Zedda, come previsto dallo Statuto del gremio di San Giuseppe. E poi le porte si apriranno alla città, svelando la scelta (quella, sì, ancora intima) che vuole il presidente della corporazione bussare alla porta del cavaliere prescelto per invitarlo a indossare il cilindro.

Indiscrezioni

Le indiscrezioni portano a tre nomi. Il primo è Fabio Chessa, cavaliere esperto che può vantare oltre dieci anni di corse in via Duomo. C’è poi Federico Misura, specialista in via Mazzini e artefice di spettacolari “ponti volanti” assieme a Ninni Rosa e Andrea Concas. Infine Gianluca Russo, già due volte in pariglia di testa: nel 2016 al fianco di Alessio Garau, nel 2018 con Andrea Solinas. Per lui potrebbe essere l’occasione di completare il percorso e passare dall’accompagnamento al ruolo di Componidori. Tre profili diversi, accomunati dall’esperienza e dalla conoscenza della giostra. Per ora sono soltanto indiscrezioni: domani il quadro sarà chiaro.

A dicembre

Per il secondo verdetto bisognerà invece aspettare dicembre. Il gremio dei Contadini, legato a San Giovanni, annuncia tradizionalmente il proprio capocorsa a ridosso dell’Immacolata. Anche qui, però, le voci corrono già: il nome più accreditato è quello di Tore Pau, ex compagno di pariglia del majorale en cabo Maurizio Casu. Lo aveva accompagnato nel 2000, quando Casu indossò il cilindro, e nel 2015, con Alessandro Crobu a guidare il corteo. Un legame consolidato in pista che alimenta le previsioni sulla possibile investitura, in attesa che anche il gremio di San Giovanni sciolga le riserve. La Sartiglia 2027 si correrà il 7 e il 9 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA