«C’è stato un agguato, ci sono persone a terra Venite subito, aiutateci» 

«Ci hanno assaltati, ci sono diversi feriti, venite ad aiutarci». È la voce disperata di una delle guardie giurate della Vigilpol quella al telefono con la sala operativa del 118, subito dopo la rapina.

L’elicottero dell’Areus decolla. Le ambulanze si muovono immediatamente per raggiungere il teatro della guerriglia e non senza difficoltà, facendosi largo tra le colonne di auto bloccate sulla 131.

Al chilometro 189 ci sono cinque vigilantes feriti. Vengono trasportati tutti in ambulanza. L’elicottero non serve più e quindi riparte da una vicina piazzola, mentre i mezzi di soccorso vanno via a sirene spiegate.

La prognosi

Quattro guardie finiscono al Santissima Annunziata di Sassari una, invece, all’ospedale Segni di Ozieri. Il più giovane ha 38 anni, il più anziano ne ha 52: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Alle 10 di ieri mattina al Pronto Soccorso sassarese i medici erano già pronti ad accoglierli. Il primo, Gabriele Maninchedda , raggiunto da un colpo di fucile alla coscia. È l’unico con una ferita da arma da fuoco. Gli altri tre suoi colleghi hanno riportato traumi nel tamponamento stradale che ha preceduto l’assalto.«Uno è più grave degli altri», spiega però Paolo Pinna Parpaglia, direttore della struttura complessa del Pronto soccorso, riferendosi a Paolo Oggiano , raggiunto forse da un violento colpo alla testa. «Riporta un trauma cranico con varie fratture del massiccio facciale e anche di una vertebra dorsale. Non desta particolare preoccupazione - aggiunge il direttore Pinna Parpaglia - ma dovrà essere tenuto in osservazione».

Se le loro condizioni di salute non preoccupano i medici, c’è sicuramente apprensione per lo stato psichico, dopo una vicenda così devastante. «Sono lucidi e collaborativi, – assicura il direttore del Pronto Soccorso – ma provati emotivamente, soprattutto alcuni perché hanno vissuto una esperienza particolarmente drammatica».

Traffico paralizzato

Ieri intanto la strada statale 131 “Carlo Felice”, all’altezza di Siligo, è rimasta chiusa al traffico fino alle 16.30 del pomeriggio. Dopodiché è stata riattivata con una sola corsia, in direzione di Sassari. Il personale di Anas è rimasto impegnato per la gestione della viabilità nel deviare il traffico verso Cagliari al km 193 verso la statale 729 “Sassari-Olbia”. Inevitabili i disagi per chi ieri si è trovato a viaggiare sulla statale.

