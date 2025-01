«C’è stata una frana, il terreno ha ceduto: abbiamo paura» 

Una residente del numero 7 di via Castelli apre il portoncino e invita a entrare nel cortile interno del condominio, il cui muro perimetrale confina direttamente con il tunnel di Tuvumannu. Indica un’area recintata, proprio all’estremità del giardino.

La frana

«C’è stata una frana, il terreno ha ceduto. C’è un buco che arriva fin dentro il tunnel, è stato costruito troppo vicino ai palazzi», racconta. «Ho dovuto recintare perché il mio cane era caduto dentro. Il Comune? Erano venuti per un sopralluogo, poi siamo stati abbandonati a noi stessi».

Tra isolamento e spazzatura, visto che l’area abbandonata nel 2006 è puntualmente scambiata da molti incivili per una discarica, in via Castelli regna la disillusione. Quasi nessuno osa più sperare nello sblocco dell’iter e in una rimodulazione dell’intervento. Il dato di fatto è che, in queste condizioni, l’opera causa solo disagi. «Uno spreco di soldi, che sarebbero serviti per fare tante altre cose utili per la città», sentenzia un altro residente, Ivan Cavallari. «Ora la gente viene a buttare qualsiasi tipo di rifiuto qui da noi, e ci ritroviamo senza una strada che serviva per collegare il quartiere». Sì, perché se uno degli obiettivi del progetto era quello di eliminare l’isolamento degli abitanti di questa strada, il “non finito”, nel frattempo recintato, ha tolto ai cittadini anche la possibilità di attraversare a piedi quello spiazzo che prima veniva percorso per arrivare in via Is Mirrionis. «Dovrebbero rimettere la terra e rifare tutto com’era un tempo: almeno prima potevamo arrivare facilmente dall’altra parte a piedi, ora che è tutto recintato bisogna per forza prendere l’auto e fare il giro», conferma Stefano Cappai.

Isolamento e topi

«Ci hanno isolati e poi abbandonati, la zona è diventata una discarica senza controlli, addirittura qualcuno taglia le reti per venire impunemente a buttare i rifiuti». Cappai vive con sua moglie in via Castelli da 40 anni, e ricorda bene la situazione precedente. «La zona non era un granché neanche allora, è vero, ma sono riusciti a peggiorarla». Anche perché, spiegano i residenti, insieme ai rifiuti arrivano anche altri ospiti poco graditi. «Non ci sono controlli e il posto non viene pulito, quindi ci ritroviamo puntualmente pieni di topi», denuncia Sara Mocci. «Venissero a pulire e ci dicessero se hanno intenzione di fare qualcos’altro al posto del tunnel».

Ma per la maggior parte degli abitanti le speranze di vedere risolta la questione, che si trascina da quasi vent’anni, sono poche. A prevalere è la rassegnazione, come nel caso di Cristian Rossi. «Non abbiamo dubbi, l'opera non verrà mai completata, continueremo a dover fare il giro per arrivare dall’altra parte», dice.

«Oltretutto costruirlo così vicino alle case è stato un rischio, bisogna sperare che non ci siano altri crolli».

