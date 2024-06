C’è soltanto il Portogallo 

Turchia 0

Portogallo 3

Turchia (4-3-3) : Bayindir, Celik, Akaydin (31' st Demiral), Bardakci, Kadioglu, Kokcu (1’ st Yazici), Calhanoglu, Ayhan (13’ st Yuksek), Akgun (25' st Arda Guler), Yilmaz, Akturkoglu (13’ st Yildiz). Ct Montella.

Portogallo (4-3-3) : Diogo Costa, Joao Cancelo (23’ st Semedo), Ruben Dias, Pepe (38’ st Antonio Silva), Nuno Mendes, Vitinha (43’ st Joao Neves), Palhinha (1’ st Ruben Neves), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao (1’ st Pedro Neto). Ct Martinez.

Arbitro : Zwayer (Germania)

Reti : 21’ pt B. Silva, 28’ pt Aka- ydin (a); 11’ st B. Fernandes

Ammoniti : Leao, Akaydin, Celik, Palhinha, Bardakci.

Dortmund. Una partita senza storia. Nella seconda giornata del Gruppo F il Portogallo batte 3-0 la Turchia e si qualifica agli ottavi da prima del girone con un turno d’anticipo. In rete Bernardo Silva (21’), Akaydin (autogol al 28’) e Bruno Fernandes (56’). Pessima prestazione per la squadra di Vincenzo Montella, che adesso deve conquistare un punto con la Repubblica ceca nella terza giornata per passare il turno.

Sbagliata forse la decisione si lasciare in panchina Yildiz e Guler, mentre giocano Calhanoglu in regia e in avanti Akgun, Kokcu e Akturkoglu a supporto di Yilmaz. Il Portogallo passa al 4-3-3 con Bernardo Silva, Ronaldo e Leao nel tridente e Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha in mediana. Più alti e aggressivi, i lusitani palleggiano e verticalizzano con maggiore rapidità mentre la Turchia gioca bene nello stretto e sfrutta le corsie creando alcune occasioni. La squadra di Martinez però cresce e attacca con tanti uomini. Leao punta spesso Celik e da una sua giocata arriva il vantaggio: lancia in profondità Nuno Mendes che mette al centro un pallone insaccato da Bernardo Silva. La Turchia è stordita e poco dopo Akaydin non si intende con Bayindir e manda la palla nella sua rete con uno sciagurato retropassaggio. Il match è chiaramente indirizzato.

Nella ripresa alcuni cambi per parte, ma la partita non cambia. Il Portogallo tiene la palla e il ritmo basso. La Turchia non pressa e prova a sprecare meno energie possibili in vista della gara successiva. Così arriva il tris portoghese: servito da Ronaldo (che non tira: incredibile), Bruno Fernandes arrotonda il risultato appoggiando in rete un pallone facile facile. Gara archiviata. Il Portogallo pensa agli ottavi. Montella alla Repubblica Ceca.

