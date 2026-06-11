C’è Sissi d’Austria 

La storia? La conoscete bene. Elisabetta, soprannominata Sissi, e sua sorella maggiore Elena sono le figlie del granduca di Baviera. La primogenita è stata scelta per sposare il giovane imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, ma il sovrano è affascinato dalla bellezza di Sissi e, quando deve annunciare la sua scelta di sposa e futura imperatrice, proclama il nome della sorella minore.

Questa sera alle 21.15 su Rai 3 torna un grande classico: “La principessa Sissi” del 1955. Con la regia di Ernst Marischka, vede in scena Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth.

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