C’è Sinner, fuori Arnaldi e Sonego 

Tanti italiani in campo nel 1000 di Indian Wells. Mentre Jannik Sinner si prepara per i sedicesimi di finale contro il tedesco Jan-Lennard Struff, il suo compagno di doppio Lorenzo Sonego perde con un doppio 6-4 contro il britannico Cameron Norrie (tante occasioni sprecate). Matteo Arnaldi lotta per un set, ma poi da strada a Carlitos Alcaraz. Buona prova del ligure, che strappa il primo set al tiebreak (7-5) al numero 2 del mondo, per poi subirne la prepotente reazione: 6-0, 6-1. Lo Spagna-Italia di giornata si conclude con il 2-0 iberico, visto che Flavio Cobolli cede con un doppio 6-4 a Roberto Carballes Baena. Nel primo set, l'azzurrino ha l'occasione per issarsi sul 5-3 ma, sprecata, subisce il break un game dopo.

Nel femminile, Lucia Bronzetti elimina 6-3, 6-4 la numero 32 del tabellone, l'ucraina Anhelina Kalinina, Jasmine Paolini regola con un doppio 6-3 la tedesca Tatjana Maria. Sconfitte per Elisabetta Cocciaretto (6-3, 6-2 dalla statunitense Peyton Stearns) e per Camila Giorgi (6-3, 7-5 dalla ceca Linda Noskova).

Nella notte

Tre gli italiani in campo nella notte. Nel tabellone maschile, Lorenzo Musetti sfida il canadese Denis Shapovalov, la wild card Fabio Fognini l'argentino Sebastian Baez e il lucky loser Luca Nardi il cinese Zhizhen Zhang.



