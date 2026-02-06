C’è Sigfrido Ranucci questa sera a Cagliari 

Cagliari si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione: “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter”, lo spettacolo di e con Sigfrido Ranucci, in scena OGGO all’Auditorium del Conservatorio. Dopo il tutto esaurito registrato in poche ore per la replica delle 21, è stata aggiunta un’ulteriore rappresentazione straordinaria alle 18 e restano ora gli ultimissimi biglietti disponibili sul circuito Ticketone.

Il progetto, portato in Sardegna grazie all’Associazione Il Leone e le Cornucopie di Golfo Aranci, racconta in forma teatrale il lato più intimo e umano del noto giornalista d’inchiesta, volto della trasmissione “Report”. In “Diario di un trapezista”, Ranucci intreccia ricordi, esperienze professionali, episodi inediti e riflessioni personali in un racconto che svela il dietro le quinte delle sue inchieste più celebri, accompagnato dalla musica originale del Maestro Enrico Melozzi e dalla voce narrante di Stella Gasparri. Al termine di entrambe le repliche, Ranucci incontrerà il pubblico per un momento di confronto e per il firma copie del suo ultimo libro.

