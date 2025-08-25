C’è Sigfrido Ranucci oggi a “Porto Cervo Libri” 

Il ricco cartellone dell’estate 2025 della rassegna letteraria “Porto Cervo Libri”, organizzata e curata dal Consorzio Costa Smeralda, propone l’incontro con Sigfrido Ranucci, conduttore e autore del programma Report di Rai 3, che presenterà il suo ultimo libro “La Scelta” edito da Bompiani, intervistato dal giornalista Giorgio Fresu. L’appuntamento è per quesra sera, dalle 19.30, nella spiaggetta della Piazza Centrale di Porto Cervo. Modera l'incontro Pamela D'Amico di Radio Rai.

Romano, classe 1961, Ranucci è giornalista, autore e conduttore televisivo. In Rai dal 1990, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha realizzato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri Gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviato di guerra nei Balcani e in Medio Oriente, dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo 2017 ha ereditato da Milena Gabanelli il celebre format di “Report” su Rai 3.

