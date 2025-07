C’è sempre Seba Esposito nel mirino 

Partono in trenta ma la rosa è inevitabilmente destinata a cambiare da qui al 16 agosto, quando inizierà ufficialmente la stagione del Cagliari con il primo turno di Coppa Italia (contro la vincente tra Virtus Entella e Ternana). Il mercato andrà di pari passo con gli allenamenti, nei prossimi nove giorni a Ponte di Legno, soprattutto per quei giocatori che potrebbero ricevere una richiesta da un momento all’altro. Su tutti, Caprile, Zortea e Piccoli.

Il ds Angelozzi, intanto, è alla ricerca dei profili indicati da Pisacane per chiudere il cerchio in ogni reparto. Focus sull’attacco, quello che potrebbe subire più scossoni a prescindere dall’eventuale partenza di Piccoli (probabile ma non scontata). Dopo Borrelli, il mirino è puntato ora su Sebastiano Esposito, secondogenito dei tre fratelli scuola Inter e reduce da una buona stagione con l’Empoli (8 reti) nonostante la retrocessione in B della squadra toscana. Il Cagliari punterebbe a un prestito con diritto di riscatto, formula che ha pagato negli ultimi anni. Ma non è escluso nemmeno l’acquisto (magari a 7 milioni) con la concessione di una percentuale sulla futura rivendita. Tra i nomi al vaglio per il reparto offensivo, pure il gambiano del Como Fadera, sul quale, però, ci sarebbero anche il Sassuolo e il Parma. (f.g.)

