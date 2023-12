Su Videolina per festeggiare il Natale una puntata speciale di “C’è Scraffingiu per te”. I conduttori Alessandro Pili e Maria Givanna Cherchi (foto) avranno come ospiti Luna e Mirko della Cuban Club Abbasanta e Marco Mancosu, centrocampista del Cagliari.

Al direttore Emanuele Dessi e al condirettore Simona De Francisci, il compito di portare gli auguri ai telespettatori del gruppo editoriale, inoltre ci saranno i video/auguri dell’arcivesco di Cagliari Giuseppe Baturi e del mister Claudio Ranieri. La sigla di apertura e chiusura sarà affidata alla splendida Corale di Siurgus Donigala diretta dal maestro Cassinelli. Ci sarà anche l’atleta Giulia Innocenti, ospite d'onore con la sua filastrocca. I clima natalizio sarà garantito dalle Zampogne di Gioacchino Raffone e la fisarmonica di Tarcisio Pisano.