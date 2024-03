Prende il via questa sera alle 21 su Videolina la nuova stagione di “C’è Scraffingiu per te”, il programma di intrattenimento di Videolina condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi. Ospiti della puntata la star Benito Urgu, il piccolo cantante di Oristano Andrea Urru, l’attore e regista Gianluca Medas. Riccardo Mannai, talentuoso musicista, accompagnerà la serata. Imperdibile Alessandro Pili nei panni di Renato Soru e Alessandra Todde: una lettura ironico-satirica dell’ultima tornata elettorale che porterà nelle case dei telespettatori sardi una ventata di allegria e buonumore.

“C’è Scraffingiu per te” è su Videolina sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e Tivùsat, e in live streaming e in demand su videolina.it e sull’App L’Unione Digital.