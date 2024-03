Seconda puntata, stasera alle 21 su Videolina, di “C’è Scraffingiu per te”, il programma di intrattenimento di Videolina condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi, due delle figure dello spettacolo più amate dal pubblico isolano. Ospiti della puntata la giornalista Simona De Francisci, lo chef Daniele Cui, ex concorrente di “Masterchef”, il Cabarettista musico-demenziale/monologhista Nicola Cancedda, e il cantante Pago, che debutta al Massimo di Cagliari il con lo spettacolo “Il protagonista” che è anche il titolo del suo nuovo singolo uscito in questi giorni. Imperdibile Alessandro Pili nei panni di Renato Soru e Alessandra Todde: una lettura ironico-satirica dell’ultima tornata elettorale.