Su la7, alle 21,15, da rivedere c’è “Saturno Contro”. Una generazione di quarantenni che ha vissuto la sua giovinezza negli anni ottanta e novanta e che si trova a fare i conti alla soglia della maturità con la necessità di riscoprire il senso del “gruppo” in un momento come quello attuale in cui la crisi economica, lo spettro delle nuove malattie e il terrorismo internazionale hanno reso il senso della vita più precario e più fragile. Il film è dedicato a Hrant Dink, lo scrittore turco di origini armene e paladino della lotta per i diritti civili in Turchia, ucciso ad Istanbul nel gennaio del 2007. Protagonisti, Ambra Angiolini, Luca Argentero, Pierfrancesco Favino.