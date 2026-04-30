C’è Sasha Waltz con “Beethoven 7”  

Domani (alle 19) e dopodomani (alle 17) ultime repliche a Cagliari per Sasha Waltz, coreografa, danzatrice e regista tedesca, considerata unanimemente erede artistica di Pina Bausch, che presenta, quale terzo titolo della Stagione di danza 2025-2026 del Teatro Lirico di Cagliari, il suo “Beethoven 7” nell’interpretazione audace e contemporanea del Sasha Waltz & Guests, compagnia di danza da lei fondata nel 1993.

Con “Beethoven 7”, coreografia eseguita per la prima volta l’11 marzo 2023 al Radialsystem di Berlino, Sasha Waltz prosegue la sua ricerca sulla relazione tra danza e musica. Quattordici danzatrici e danzatori della sua compagnia si confrontano con la Settima Sinfonia in La maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven (scritta nel 1811-1812) e con una nuova composizione Freiheit/Exstasis, appositamente commissionata al compositore cileno di musica elettronica Diego Noguera.

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