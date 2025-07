«C’è sangue nell’impronta a casa Poggi» 

Pavia. L'impronta 33, catalogata su un muro delle scale in fondo alle quali fu trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, sarebbe la traccia del palmo di una mano non impregnato solo di sudore ma di sudore e sangue. È l'esito di una consulenza depositata dalla difesa di Alberto Stasi, il fidanzato della ragazza che sta espiando 16 anni di carcere, nell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto, in linea con la Procura di Pavia, il titolare di quella traccia.

I test

Gli esperti hanno ipotizzato anche che chi ha lasciato quella manata si sia appoggiato alla parete per non perdere l'equilibrio, senza però scendere i gradini. E poi, prima di fuggire, si sia pulito frettolosamente le mani dal sangue usando un asciugamani. «Siamo giunti a conoscenza del deposito ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea verrà a galla, prima o poi», commenta uno dei legali del nuovo indagato. Per arrivare a questo esito gli esperti hanno lavorato per settimane all'impronta 33, “grattata” 18 anni fa dalla parete della villetta di Garlasco: di quell'intonaco, agli atti, non è più rimasto nulla se non una foto su cui ci sono pareri discordanti. Per loro e per i pubblici ministeri è di Sempio, mentre per i suoi avvocati e per gli avvocati dei genitori e del fratello di Chiara, non è così. Sono convinti che quella, oltreché non databile, sia solo una impronta intrisa di sudore e non individuabile.

Teoria alternativa

I tre esperti nominati da Stasi nelle scorse settimane hanno effettuato un esperimento giudiziale che è consistito nel replicare sul muro una serie di manate, a partire da quella di un palmo con solamente del sudore per poi proseguire con altre con sudore misto a sangue in quantitativi diversi, aumentando via via la concentrazione di quest'ultimo per concludere con una impronta solo con sangue. A questo punto si è proceduto con la comparazione con l'immagine disponibile dell'impronta 33. Il risultato è stato che la gradazione di viola di quest'ultima ha coinciso con quella dell'impronta sperimentale in cui il sangue in quantità non rilevanti è stato mescolato al sudore che è prevalente. Da qui la conclusione che quella mano aveva toccato il sangue ed era stata pulita con un asciugamani, per esempio uno dei teli da mare spariti dalla villetta di Garlasco.

