C’è Salerno, Selargius può fare tris 

Dopo i successi di Virtus e Cus Cagliari, la Nuova Icom Selargius prova a completare il tris di vittorie isolane nel secondo turno della Serie A2 femminile. Questo pomeriggio (PalaVienna, palla a due in programma alle 15), le giallonere di coach Vasilis Maslarinos fanno il loro debutto casalingo contro il Salerno Basket ‘92, reduce dal successo contro Viterbo e pronto a confermarsi anche lontano da casa. Tra le campane spiccano i nomi di Martina Pandori, giocatrice nata e cresciuta proprio nel vivaio del San Salvatore, e di Diana Valtcheva, protagonista delle due ultime stagioni della Virtus Cagliari.

Le selargine vanno a caccia dei primi due punti dopo il buon esordio, seppur amaro nel risultato, sul campo di San Giovanni Valdarno. «L’approccio è stato positivo», spiega la capitana Silvia Ceccarelli, «ma troppi errori e una cattiva transizione difensiva ci sono costati la partita. Guardando il bicchiere mezzo pieno, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque».

Contro Salerno servirà maggiore precisione e continuità: «Vogliamo correggere gli errori della scorsa settimana e applicare al meglio il piano gara», aggiunge l’ala originaria di Ostia, «il gruppo è affiatato e c’è tanta voglia di crescere».



Classifica : Sanga Milano 4, Salerno, Virtus Cagliari, Moncalieri, Livorno, Costa Masnaga, Arese, Empoli, Torino e S. Giovanni Valdarno 2, San Salvatore, Milano e Viterbo 0.

