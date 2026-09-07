C’è Real Madrid-Inter: al Bernabeu contano le vittorie, non i sentimenti 

Madrid. Per gli interisti non è e non può essere una partita come le altre: affrontare José Mourinho, l’uomo che nel 2010 ha portato l’Inter al vertice assoluto, del calcio, conquistando il memorabile Triplete, è una questione di cuore. Sedici anni dopo, tutto è cambiato ma resta un legame forte anche per lo Special One, ora sulla panchina del Real Madrid. Oggi la sfida al Bernabeu tra storia, nostalgia e ricordi ancora vividi come l’addio doloroso del portoghese proprio nella notte di Champions il 22 maggio 2010 quando lasciò lo stadio a bordo della macchina di Florentino Perez, scegliendo un futuro lontano da Milano. «Per me», dice Mourinho, «è una partita come le altre. Dopo non lo sarà. Credo che nessuno possa pensare ad altro se è seduto sulla panchina del Real Madrid durante i novanta minuti».

L’Inter inizia il cammino in una Champions «bastarda», come la definisce Cristian Chivu, per il quale lo Special One è diventato un punto di riferimento: «José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare. Mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita. Non lo dimenticherò mai. Ho condiviso bei momenti». È una sfida romantica, fatta di intrecci, emozioni, sogni. «Questo stadio è ancora più bello, moderno, ci fa piacere giocare qui. Sono sessant’anni che non vinciamo qui contro il Real, tante squadre hanno fatto fatica a vincere al Bernabeu», dice Chivu. «Noi faremo del nostro meglio, ma senza snaturarci. Vogliamo essere dominanti, vogliamo far vedere che siamo cresciuti», spiega Chivu. Dopo aver conquistato il “doblete” la passata stagione, non è un segreto che la società nerazzurra punti ad andare lontano in Europa. L’Inter ha le carte in regola per arrivare nella fase finale, ma non deve farsi schiacciare dalle aspettative. Alle 21, contro un Real reduce dal ko di Siviglia e decimato soprattutto a centrocampo (Guler, Camavinga, Bernardo Silva), i nerazzurri (senza Dimarco) hanno una chance da sfruttare.

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