C’è quasi sempre lo zampino di Piccoli 

Quando il Cagliari segna, c’è quasi sempre il suo zampino. Con 7 gol realizzati, 1 provocato e 3 assist (l’ultimo, straordinario, quello per Viola venerdì contro il Genoa) Roberto Piccoli ha il 36% di partecipazione ai gol del Cagliari (28 in tutto) e si conferma uno dei più incisivi. La consacrazione è totale per lui. Anche il lavoro sporco in fase di non possesso pesa quanto i famosi numeri a cui fa spesso riferimento Davide Nicola e che il 24enne attaccante bergamasco si sta costruendo nell’Isola dopo stagioni tra alti e bassi con le maglie di Atalanta (ancora proprietaria del suo cartellino), Spezia, lo stesso Genoa, Verona, Empoli e Lecce. Fiducia ripagata, insomma, quella che l’allenatore gli concede in ogni gara (le ha giocate tutte da titolare col 94% dei minuti complessivi). Ma anche quella della società che in estate ha scelto di puntarci rinunciando ad attaccanti magari più scafati e ancora nel mercato di gennaio andando a prendere un esterno e non un centravanti nonostante la partenza di Lapadula. Proprio per salvaguardare la sua crescita.

Assist al bacio

La finta col corpo e la delicatezza con la quale si sposta la palla col destro mandando così al bar Norton-Cuffy sono pregiate come il sinistro chirurgico che manda in rete Viola. La giocata che non ti aspetti da un bomber di razza, simile, tra l’altro, a quella con cui aveva avviato l’azione, da lui stesso conclusa in quel caso, cinque giorni prima a Bologna. «Grazie bomber, a buon rendere…», il commento di Viola in un post su Instagram con la foto di Piccoli in bella evidenza e l’incrocio delle spade in segno di sfida in un momento cruciale della stagione.

Il riscatto

I 7 gol (già record personale con 10 partite ancora da giocare) li ha segnati contro Como (di testa), Parma (col destro), Genoa all’andata (su rigore), Verona (destro), Monza (destro), Lazio (testa) e Bologna (testa). A questi vanno poi aggiunti i 2 in Coppa Italia, contro la Carrarese. «Roberto, un grande combattente, sta facendo una buona stagione, quasi mai sbaglia la prestazione. Lo stiamo aiutando anche noi a trovare consapevolezza e continuità togliendogli quella concorrenza che magari lo avrebbe limitato», ha detto, intervenendo sabato a Radio Deejay, il presidente Tommaso Giulini, sempre più orientato a versare a giugno nelle casse dell’Atalanta i 12 milioni fissati la scorsa estate per l’eventuale riscatto.

Profumo d’azzurro

«È un grande attaccante. Ha forza, tiro e il colpo di testa. Può fare comodo anche alla Nazionale», aveva detto qualche giorno prima a Radiolina, invece, Roberto Muzzi. E chissà se l’ex bomber, ora coordinatore tecnico del Cagliari Primavera, sapeva che il ct Luciano Spalletti lo sta monitorando da un po’. Anche venerdì c’era un osservatore azzurro in tribuna alla Domus (per lui e per Caprile) e la prima convocazione in Nazionale potrebbe arrivare già in settimana per il doppio impegno di Nation League contro la Germania. Sarebbe la ciliegina sulla torta prima dei gol salvezza.

