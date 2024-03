C’è profumo di Eurolega 

Sassari. Profumo di Eurolega al PalaSerradimigni. A mezzogiorno c'è la Virtus Bologna, una delle quattro migliori squadre d'Europa. Nel bilancio dei confronti le “V-nere” sono avanti solo di una vittoria: 15 a 14. Di fronte c'è il miglior attacco del campionato: 89 punti di media, mentre la difesa ne subisce 10 in meno. Se in casa ha 9/10, in trasferta la formazione di Banchi non è irreprensibile: ha perso a Milano e pure a Cremona, Brindisi e Reggio Emilia, non delle corazzate. La formazione è arrivata a Sassari senza il centro Cacok, l'ala Dobric e soprattutto il fuoriclasse Shengelia, determinante nella vittoria dell'andata per 80-66 con una quasi tripla doppia da 10 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. La Dinamo può affrontare il match senza pressione ma anche col legittimo desiderio di conquistare uno scalpo illustre dopo quello di Milano. Anche perché finora il bottino è stato raccolto quasi tutto in casa: sette vittorie in dieci turni.

L'avversaria

Sulle gambe la Virtus ha la vittoria di venerdì in Eurolega sul Valencia che vale l'aggancio al terzo posto, anche se il tecnico Banchi ha distribuito lo sforzo tra undici giocatori.

L'organico è poi così lungo da consentire di assorbire assenze e stanchezza. Belinelli supera i 13 punti a partita grazie al 39% nelle triple. Le ali hanno stazza e tecnica: Mickey gira a 11 punti e 5,4 rimbalzi, Abass produce 8 punti. Altri realizzatori che possono influire sul match sono la guardia Lundberg (10 punti col 43% dall'arco) e l'esterno Cordinier: 9 punti col 44% nelle triple.

I due play hanno stazza da guardia-ala: Hackett è alto 197cm, l'azzurro Pajola è alto 194cm. Entrambi possono tenere in difesa i giocatori dal 1 al 3 senza patire difficoltà. C'è poi Achille Polonara, ala molto amata dal pubblico di Sassari, dove ha vinto una Europe Cup a Sassari e sfiorato lo scudetto nel 2019. Gli ex di Bologna sono invece due: Gentile e Cappelletti.

Il team di Markovic

Dopo le tre gare di rodaggio il nuovo allenatore ha avuto due settimane di allenamenti per lavorare sulla propria pallacanestro che presuppone più organizzazione di gioco in attacco, pur senza soffocare gli istinti dei singoli, e una pressione più cattiva in difesa, presupposto indispensabile per ovviare agli alti e bassi dell'attacco. Più che il risultato, contro la Virtus ci si attende un progresso nel gioco di squadra, sia quando deve attaccare, sia quando deve difendersi. Senza evoluzione, la stagione corre il rischio di ballare tra l'anonimato e l'ansia da coinvolgimento nella lotta per la salvezza.

