C’è posta per Raimondo Pusceddu Chi sarà il misterioso mittente? 

Chi sarà mai il misterioso mittente della busta recapitata a Raimondo Pusceddu? Lui non ne ha idea così come nessuna intuizione balena in sua moglie Camilla, ma di certo è tanta la loro voglia di scoprirlo, così come è tanta la curiosità che si è subito scatenata a Domusnovas fin da quando, nel fine settimana, le telecamere di “C’è posta per te” hanno fatto capolino nel paese delle grotte. I cameramen e uno degli iconici postini del noto e longevo reality show di Canale 5, si sono presentati sabato suonando, intorno alle 14, il campanello dell’abitazione in via Cagliari.

La sorpresa

«Cerchiamo il signor Raimondo Pusceddu», si sono sentiti dire i coniugi, venendo colti decisamente alla sprovvista. Dopo lo smarrimento iniziale è la donna a mettere a fuoco la situazione: «Mio marito no, ma io, poco dopo, ho riconosciuto il postino e mi è venuto subito da sorridere perché seguo da tempo la trasmissione», racconta Camilla Orrù, 72 anni, ex dipendente di un linificio e poi postina (guarda il caso!) per tanti anni nel comune di Saronno. Come sono soliti fare, i due hanno risposto al campanello affacciandosi dalla finestra accanto al portoncino per poi fare entrare la comitiva. «Mi hanno chiesto la disponibilità a registrare davanti alle telecamere, recandomi a Roma negli studi di via Tiburtina, il 13 novembre», spiega Raimondo Pusceddu, 75 anni, ex conduttore di generatori di vapore. Ovviamente, non gli è stato svelato chi sia il mittente.

Slitta la data

«In ogni caso - continua il pensionato - pur a malincuore ho dovuto dire di no per quella data, poiché proprio il giorno devo sottopormi ad una risonanza magnetica che attendo da 7 mesi. Mi è stato detto che mi avrebbero contattato dalla redazione per concordare una nuova data. Di certo intendiamo scoprire chi mi cerca anche perché non ho proprio idea di chi possa essere». Girandosi verso di lui la moglie, con un sorriso, azzarda: «Vedrai che salterà fuori un figlio che chiede di essere riconosciuto». Concluse le risate, i due pensano, senza riuscirci, a svelare l’arcano: «Abbiamo due figli che vivono a Settimo Milanese e a Besana in Brianza e che sentiamo tutti i giorni, non possono quindi essere loro. Io - riflette l’uomo, originario di Arbus - ho parenti in Francia e tanti amici in giro per l’Italia non riesco a indovinare chi si possa essere rivolto alla tv».

Una vita insieme

Entrambi, da giovani, sono stati via a lungo per questioni di lavoro. Il loro incontro sembra essere stato voluto dal destino: «Ci siamo conosciuti nel ’65 in nave durante il viaggio che poi ci ha portato ad arrivare entrambi ad Origgio (comune di 8 mila abitanti del Varesino) e poi a lavorare entrambi nello stesso linificio. Da lì ad arrivare a sposarsi non è passato tanto». Con la pensione, qualche anno fa, la decisione di tornare in Sardegna e stabilirsi nel comune di origine della donna dove, qualche giorno fa, si sono presentate le telecamere del reality show. La curiosità resta: Chi cerca Raimondo Pusceddu?

RIPRODUZIONE RISERVATA