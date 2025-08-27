C’è Popyrin per Sinner 

New York . Un altro avversario per Jannik Sinner. Il secondo match sul campo centrale di Flushing Meadows lo vede di fronte, stasera, all’australiano Alexei Popyrin, numero 36 Atp. Il numero 1 del mondo si è allenato ieri pomeriggio sul Court P1 con l'americano Ethan Quinn alla vigilia della sfida di secondo turno contro l'australiano sull'Arthur Ashe Stadium. L'altoatesino, dopo una parte iniziale dedicata al servizio, si è concentrato sul lavoro da fondo campo. Un’ora e poi la palestra.

Intanto, la rimonta da due set a zero al due pari ha reso ancora più amara l'eliminazione di Lorenzo Sonego dagli US Open. Oltretutto contro Tristan Schoolkate, numero 96 del ranking ed avversario ampiamente alla sua portata. Mai l'australiano aveva battuto un avversario così in alto in classifica come il torinese, numero 46. Ma Schoolkate ha indovinato la partita della vita, superando il primo turno per il secondo anno consecutivo ed eguagliando il suo miglior risultato in un torneo Slam. «Non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo». Mentre la follia dell'ex campione di New York 2021 Daniil Medvedev contro l'arbitro, nella partita di primo turno persa contro il francese Bonzi, costerà molto probabilmente al moscovita circa 100.000 dollari, una cifra davvero da record per una multa, ma gli organizzatori vorrebbero dare all'ex numero uno del mondo una lezione esemplare, togliendoli di fatto l'intero prize money di partecipazione, visto che agli eliminati del primo turno del tabellone principale toccano 110.000 dollari.

Oggi in campo anche la nunmero 1 azzurra Jasmine Paolini, opposta alla 73 Wta, l’americana Milena Jovic.

