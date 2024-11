C’è poca acqua, si ferma la produzione 

Il sole continua a brillare sulle campagne del Sarcidano e così, soprattutto ad Isili si sta prolungando l’attività orticola del paese, malgrado manchi l’acqua. Pomodori, peperoni, zucchine, sedano, cavoli ogni mattina vengono sistemati nelle cassette per essere portati al mercato dove non mancano gli acquirenti data la qualità dei prodotti. «Però siamo senz’acqua», ha spiegato l’imprenditore agricolo Roberto Pirisi, «stiamo raccogliendo ancora qualcosa ma i frutti più piccoli non riescono a maturare. Praticamente la produzione si è fermata».

Razionamento

La penuria d’acqua ha caratterizzato questo finale di stagione creando difficoltà agli operatori del settore che hanno dovuto gestire il poco messo a loro disposizione e sperando nella pioggia. Nelle ultime settimane un po’ d’acqua ha rinfrescato le giornate calde ma non in maniera sufficiente per rigenerare gli invasi, in particolare il lago Mulargia, il cui livello è rimasto pressoché invariato. Appena un mese fa inoltre c’era stata la notizia della chiusura in anticipo dell’erogazione dell’acqua e nonostante le proteste degli orticoltori, l’impegno del Comune e del presidente del Consorzio di Bonifica Efisio Perra i rubinetti sono rimasti a secco circa 15 giorni prima della data concordata. Unica nota positiva è stata il fatto che i vasconi erano pieni con una disponibilità di circa 28 mila metri cubi di acqua ma con turnazioni molto più ristrette.

Il bilancio

La stagione è cominciata un po’ in ritardo sempre per problemi legati all’acqua e ma comunque ha dato i suoi frutti confermando il comparto come elemento trainante dell’economia locale. Tante famiglie da generazioni portano avanti questa tradizione, altrettanti i giovani che hanno intrapreso questo percorso.

Le soluzioni

Il vicesindaco Enrico Melis garantisce l’impegno dell’amministrazione per affrontare e risolvere il problema irrigazione per il prossimo anno. «La semina e il lavoro nei campi sono partiti grazie al travaso dal Tirso e dal Flumendosa, altrimenti sarebbe stato un grave danno per Isili. Abbiamo in programma un vertice tra Comune, Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica per pianificare la stagione 2025. Se non dovesse piovere a sufficiente, sarebbe il caso di creare un collegamento con il lago San Sebastiano o realizzare un altro vascone».

