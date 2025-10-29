C’è Pino Rinaldi a “Unione Cult” 

«Seguire la cronaca nera, come avevo fatto io per oltre 40 anni, aveva segnato il mio modo di vedere il male, e il mostro di Firenze ne era l’incarnazione». Pino Rinaldi è il grande ospite di “Unione Cult”. Francesca Figus e Francesco Abate, con la complicità di Enrico Pilia, intervistano il grande giornalista d’inchiesta che, con “Il mostro di Firenze: la verità nascosta”, riporta alla luce la cosiddetta pista sarda: un’indagine dettagliata, documentata e mai smentita nei fatti, eppure inspiegabilmente abbandonata.