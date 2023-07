C’è Pereiro, a sorpresa  

Una presenza a sorpresa, quella di Gaston Pereiro. Perché l'uruguaiano, che non rientra nei piani del Cagliari 2023-24, è tra i convocati quello che ha fatto le vacanze più brevi.

Valigie pronte

A gennaio, pochi allenamenti erano bastati a Ranieri per capire che nel suo Cagliari non poteva esserci spazio per il “paso lento” dell'ex Psv. Pereiro è volato al Nacional, addirittura anticipando i tempi dell'annuncio ufficiale, per un prestito secco di sei mesi. Ma il ritorno a casa non ha fatto scattare la scintilla: in Uruguay, Pereiro ha messo insieme 24 presenze, 18 da titolare, con 3 reti. L'ultima partita l'ha giocata il 29 giugno, 66' nel vittorioso 1-0 contro i venezuelani del Metropolitanos in Copa Libertadores. Luci e ombre, non abbastanza per convincere il Nacional a fare un sacrificio e provare a trattare l'acquisto definitivo. Da ieri Pereiro è di nuovo a Cagliari, pronto a riprendere gli allenamenti, ma in attesa di una chiamata per chiudere definitivamente la sua storia in rossoblù. (al.m.)

