C’è Penelope Cruz a Pula? Sì… e no 

Nei giorni scorsi la abbiamo ammirata sul grande schermo del Festival del Cinema di Venezia, protagonista accanto ad Adam Driver del film di Michael Mann “Ferrari”, in cui interpreta la moglie del celebre imprenditore dell’auto.

Ma di lei in questi giorni si parla anche perché interpreterà e produrrà l’adattamento cinematografico in lingua inglese del romanzo di Elena Ferrante “I giorni dell'abbandono”.

Poi, in queste ore, spunta una foto pubblicata su un profilo social e si grida subito a “Penelope Cruz in Sardegna”. Ma l’immagine risale a due mesi fa, così anche stavolta la riservatissima attrice spagnola è riuscita a beffare i paparazzi. Ebbene sì: quest’estate il dottor Alessandro Boi ha avuto l’onore di farsi un selfie con Penelope nel suo studio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove il Premio Oscar era in vacanza con la famiglia, il marito e collega Javier Bardem e i figli Leonardo e Luna.

La condizione era che Boi, responsabile sanitario della Dinamo Sassari, lo pubblicasse a posteriori, per evitare di attirare l’attenzione della stampa e preservare la tranquillità della vacanza della famiglia superstar.

Da serio professionista e gentiluomo, il medico ha rispettato la promessa, postando solo ieri, sul suo profilo Instagram, la foto e scatenando il gossip dell’attrice sull’Isola. Ma era solo una foto retroattiva. Non per questo meno bella e significativa dell’amore di Penelope Cruz per la Sardegna. ( i. g. )

